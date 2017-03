Liderato casi sentenciado

Nivel superior de la Superliga claramente mostrado jornada tras jornada. El líder en su visita al segundo por la cola tuvo que sudar mucho más allá de lo que la clasificación decía antes y los tanteos escribieron después. Es cierto que no hubo peligro para la victoria, si bien no lo es menos que se dejó igualar un 18-24 para darle emoción a un primer set de claro color verde. El caso era superar otra salida más, una jornada menos para el final, y ello tras la fallida Copa del Rey. Además, se jugaba también en Los Planos, en donde Teruel puso en bandeja la primera plaza a Unicaja Almería con su triunfo por 3-1 sobre Ca'n Ventura. Todo salió bien y ahora basta con una victoria de dos puntos ante Vecindario para acabar líder.

Los locales buscaban por todos los medios que el líder no se marchara, peleando mucho en defensa y con 'la goma' puesta. Con 13-17 se pidió tiempo muerto, pero Borja Ruiz decidió meter prisa al desenlace de la manga (13-19 y 14-20). El 15-21 pareció diluir las opciones de reacción de los castellonenses, pese a que no se rindieron. Apareció la pipe de Juanmi González para avanzar algo más hacia el final, poniendo el punto de set un primer tiempo de Manu Parres. Era el 18-24, y no se podía imaginar lo que sucedería después. Rojas al saque obligó a dos tiempos de Molducci y en un contraataque verde el partido se paró por lesión de Giménez, dando otra oportunidad al receptor, ex blanquiverde. Se habían desperdiciado seis puntos de set, se igualó a 24, pero Juanmi atacó y Borja bloqueó para por fin rematar la manga (24-26).

Dos ataques fuera consecutivos de Andy Rojas y un ace del colocador, eterno en fondo de cancha, llevaron en volandas a los verdes, parando el partido Navarro con 5-16. Graells cortó la racha, pero retomó la directa Alemão en el punto más largo del partido. Dos errores almerienses despertaron a Mediterráneo, que hizo seis puntos consecutivos obligando a tiempo muerto de Molducci (12-17). Alemão hizo funcionar la punta y Borja bloqueó las esperanzas locales, haciendo Juanmi el 12-20. Se trabajó para evitar otra sorpresa, una pipe de Ferrera puso el set en bandeja y lo sirvió un error de Graells (14-25). Apareció Moisés Cézar por cancha en el inicio de la tercera manga.

No iba a ser de diferente modo, sino con la igualdad habitual de las anteriores. La zona 4 funcionó bien con Juanmi González y se bloqueó bien por las puntas (4-4), siendo Ferrera el que comenzó a abrir hueco (4-6). Dos pipes seguidas de Juanmi y un ace de Ferrera lanzaron la ofensiva verde (6-9), pero César Martín demostró ser un gran sacador y tener talento en la red para colocar a una mano un corta a Dinca. Eso sí, era el set de Juanmi, que bloqueó para el 10-12, como en el primer set. Moisés se colgó para tocar el balón de Teixeira en el 11-15 y fue un muro ante Rojas en el 11-16, intimidando a Graells en el 11-17 que detuvo el partido con un tiempo local. Se lució Ferrera, de punta a punta, y la historia acabó con dos aces consecutivos de Moisés Cézar (15-25) sirvió para sacar 10 al segundo de la tabla.