La Liga para curar las penas coperas

No es de poner excusas o de buscar la expresión 'políticamente correcta. El técnico ahorrador no está viendo una buena semana en lo que más le interesa, que es la calidad de los entrenamientos. Reconoce que es duro volver a mentalizarse para la Superliga cuando las cosas no han salido bien en la Copa del Rey, siendo esa una parte importante del trabajo de estos días, complicados por las dolencias físicas de varios de sus jugadores: "Hay dos o tres jugadores lesionados que se entrenan poco ahora; De Amo con la espalda, con lo que ya jugó la Copa, Alemão con la rodilla e Israel con un problema de mucho tiempo".

Todo ello hay que afrontarlo del mejor modo posible, porque la obligación aprieta y existe un primer objetivo claro: "Hay que acabar la fase regular de la liga en la primera posición, aunque no será fácil porque tenemos Teruel fuera, Sevilla fuera, en casa partidos difíciles con Soria y con Vecindario, sin olvidar a Mediterráneo la próxima jornada también fuera". Sobre su rival de este sábado desde las 17.30 horas en el pabellón Pablo Herrera, análisis de realidad: "Mejor empezar con él que con otro equipo, pero siempre hay que mirar bien al adversario porque Mediterráneo no tiene presión, no tiene nada que perder y nosotros tenemos la primera plaza, y es importante llegar primero al final".

No ha sido fácil el regreso a la rutina después de caer en semifinales, pese a que la planificación establece normalidad: "Cuando terminas la Copa del Rey el sábado sigue una semana normal, pero eso sí, con la cabeza un poco 'así', pero es lo que puede pasar en el deporte, se puede ganar o se puede perder, no hemos jugado un buen partido, hemos tenido porcentaje en ataque bastante bajo pero pese a ello hemos perdido 28-30 y 26-28 con ese porcentaje y esa es la nota positiva, porque si lo hubiésemos tenido un poco mejor se podría haber ganado". Es por ello que toca afinar para que la sinfonía final, la de los play off por el título más importante y se pueda levantar la duodécima.