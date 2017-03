Llabrés avisa de lo difícil que será el 'play off' por el título

Parecía hasta fácil ganar puntos, cuando realmente resulta muy complicado y se ha demostrado con los marcadores de los principales rivales para el título en las 19 jornadas. Cuando cayó en el piso la última pelota ante Vecindario, lanzada por Arabisen, se había logrado el objetivo y sentó muy bien en el seno de la plantilla: "Es una alegría grande después de haber perdido la Supercopa y del varapalo de la Copa, y creo que este equipo lo merece aunque no te dé el título, merece este reconocimiento de ser primero de la fase regular porque hemos trabajado mucho, porque somos un gran equipo y porque el nivel que damos es muy alto".

Pero Toni Llabrés no es mucho de sacar pecho, sino de buscar merecerlo, y sabe que queda el tramo más empinado: "Esto no sirve de nada si no conseguimos aprovechar todo ello, tenemos unos play off que van a ser muy duros, estamos esperando un rival, pero cualquiera de los tres que nos toque será muy duro". Eso sí, Unicaja los ve venir con tiempo y espacio: "Lo que tenemos que hacer es ir pasando fases para conseguir la Superliga y creo que el equipo se repuso bien de la Copa del Rey, que estamos con energías renovadas y con la motivación a tope para afrontar este tramo final". El armamento está implementado: "Hemos sido con bastante diferencia el equipo más regular".