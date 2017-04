Lozano conecta con la caseta

El `método Lozano ' de cercanía con el vestuario parece haber calado hondo en la caseta, que valora la figura del nuevo director deportivo como alguien más próximo al día a día del futbolista, para lo cual el salmantino no duda en organizar cada semana algún almuerzo fuera o un aperitivo interno. Formado en los despachos de Mareo, ayer valoraba en un encuentro informal con los medios su forma de actuar, esa que parece haber contribuido a reanimar a un moribundo: "Es una manera de trabajar. Estando cerca del grupo sabes cosas, hablas con los jugadores, te cuentan sus problemas y alegrías, y eso es importante. Me gustaría más estar con el "5" en el verde, pero como no puede ser, ver y sentir esa sensación es bonito". A su juicio, en la aparente mejoría experimentada por el equipo tiene mucho que ver que el mensaje lanzado por Ramis haya calado de forma natural en la caseta: "El equipo ha dado un paso hacia adelante, el míster está trabajando bien, los chicos creen en lo que les dice y los resultados están ahí. Estamos a un punto de salir, que es lo importante". El fichaje del catalán tuvo sus contradicciones al hablarse de un perfil determinado y llegar otro distinto, algo que explicaba el propio Lozano: "El Almería es un club muy apetecible y Ramis era la opción más convincente. La gente está contenta y el cuerpo técnico encantado con lo que se ha encontrado. Ojalá que al final salga todo bien". Durante la charla surgió la posibilidad de continuar más allá del mes de junio, cuando a priori expira su contrato de corta duración con la meta concreta de la salvación: "Vine aquí para cuatro meses y lo que quiero es dejar al club donde se merece. Luego nos sentaremos y veremos el proyecto. Siempre he dicho que aquí estoy encantado. Mi hijo es almeriense y viví tres años maravillosos como jugador en este equipo. Ojalá pueda seguir, pero ahora lo importante es salvar al equipo. A partir de ahí nos sentaremos y hablaremos. Si tenemos que llegar a un acuerdo, vamos a tardar dos minutos". Para Lozano lo bueno del nuevo panorama deportivo pese a continuar en posiciones de descenso es quea varios equipos más les amenaza la sombra de Segunda B: "Ahora ves que, en vez de seis, hay diez o doce equipos metidos en la pelea. Además, dependemos de nosotros mismos y, si vamos sacando los resultados, vamos a salir sin tener que mirar a otros campos".