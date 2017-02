Maestros en el campo, profes en el aula

Sorprende verlos vestidos con ropa de calle. Con su camisa y sus zapatos, tan formales, Royal Mwale y Adrien Noury deján atrás el afán competitivo y sacan el talante didáctico para enseñar algo tan complicado como un idioma. Estos dos jugadores de rugby, un deporte en el que la educación y los valores son su santo y seña, se han convertido en los profesores más queridos de un grupo de alumnos de Huércal de Almería a los que dan clases de inglés todas las tardes.

A diferencia del fútbol, en el que los sueldos permiten vivir de forma profesional, el rugby te exige lo mejor en el campo y un sacrificio extra fuera de él. Por eso, este sudafricano que cumple su segundo año como cruzado y este francés que llegó el pasado verano, decidieron buscarse un trabajo acorde a sus horarios de entrenamiento y a sus pretensiones laborales.

La huercaleña Academia de Inglés Robling School, dirigida por la sudrafricana Marta Tardy, una amante del rugby, era el sitio ideal para Mwale y Adrien. Ambos dominan el idioma del país donde nació el deporte oval a la perfección y ya habían tratado con niños, puesto que el sudafricano es profesor de Educación Física, mientras que el francés lleva muchos años enseñando rugby a lo más jóvenes. La soltura y el desparpajo se les nota nada más entrar en el aula, han sido capaces de convertir sus clases de inglés en horas en la que los alumnos disfrutan jugando, aprendiendo y, por supuesto, conociendo un deporte como el rugby. Además, a ellos tampoco les viene mal para practicar el español. Aunque Adrien sí lo habla de forma muy aceptable, Mwale sólo lo chapurrea, por lo que también lo está estudiando en la universidad para sacarse el A2. Sin duda, son dos jugadores ejemplares tanto en los partidos y entrenamientos en el Estadio de la Juventud como cuando adoptan el rol de ciudadanos corrientes.

Sus agotadoras jornadas refuerzan la idea de que en el rugby, el sacrificio es fundamental. A la academia entran a las dos de la tarde y no salen antes de las ocho y media para irse a entrenar. Después de pasarse toda la tarde con estudiantes de diferentes edades, Mwale se pone el polo de URA y empuja en las melés como el que más; Adrien, por su parte, está en proceso de recuperación del ligamento cruzado anterior de su rodilla, que se rompió en un partido con URA. La lesión le impide jugar, pero no animar a su equipo cada fin de semana como el que más y, por supuesto, no le quita las ganas de enseñar su noble deporte a los propios alumnos que tiene en la academia.

Y es que además de inglés, Robling School ha puesto en marcha el proyecto Rugby Oval Knights, para que los jóvenes conozcan el deporte que practican sus profesores y practiquen el inglés, puesto que las indicaciones se dan en esta lengua. La directora de la academia explica esta iniciativa, que pueden ver también en un vídeo promocional que tienen colgado en las diferentes redes sociales. "Estamos haciendo una primera toma de contacto, entrenamos un sábado sí y uno no. A los niños les notamos que les gusta mucho el rugby, pero sus padres se equivocan al creer que es fútbol americano y que hay mucho contacto. Éste es un deporte noble, con muy buenos valores", dice Marta, cuyo hijo también fue jugador y respeta mucho al oval: "Royal y Adrien son muy buenos profesores, les gusta mucho la academia y se han adaptado muy bien. La enseñanza tiene mucho que ver con el rugby, por ejemplo el respeto, el trabajo en equipo, la estrategia..., y así lo entienden ellos".

Este trabajo en conjunto que llevan a cabo Unión Rugby Almería y Robling School, puede verse incrementado el año que viene, puesto que Marta tiene en mente otro proyecto innovador en la provincia. "Voy a viajar a Irlanda y allí tengo pensado organizar un campus de verano para que los alumnos hablen inglés y pierdan la vergüenza, mientras entrenan con las escuelas de un club de rugby de la localidad", indica la directora. Las clases de idioma, el patito feo de muchos estudiantes, se han convertido en las más deseadas gracias a Royal Mwale y Adrien Noury.