Manu Parres renueva con Unicaja

Cuando un jugador profesional se expresa así, denota que sabe a la perfección de qué va el voleibol: "No soy un súper jugador o una mega estrella, me considero humilde y lo muestro teniendo claro que el equipo necesita de mi gratino de arena, del mío y del de cada compañero; todos deben de aportar y no solo uno o dos que destaquen mucho, todos deben tener esa mentalidad, la de que por muy poco que aporten, va a ser positivo para el equipo". A la hora de afrontar una conversación con Manuel Parres, se tiene la oportunidad de disfrutar de su amplia experiencia y su lectura de situación, que pone las cosas en su sitio: "La temporada pasada la califico como positiva, porque hay más cosas que los títulos".

El caso es que firma un año más con Unicaja y ambas partes están felices por esa continuidad: "Había un acuerdo mutuo de seguir la relación entre nosotros y a día de hoy se ve cumplido ese deseo, así que contentos y con ganas ya de comenzar y retomar la actividad". De hecho, viendo su trayectoria se puede entender mejor el fondo de esta renovación: "Un tercer año consecutivo es algo que me alegra porque veo que Almería apuesta por mí y por supuesto yo apuesto por Almería; es verdad que he jugado en muchos equipos y excepto en Elche no he estado tres años en ninguno como voy a estar aquí". Es la demostración de "la buena relación con el club, agradezco que siga apostando por mí y no voy a defraudar".

Dos temporadas en el UCAM Murcia, una en el FC Barcelona, dos en Teruel, dos experiencias en Europa. Este apasionado del baloncesto, del que fue captado para el voleibol, es un nómada que ha encontrado su sitio en el mundo: "Este tercer año aquí en Almería se produce porque me ha demostrado que es una ciudad encantadora, su gente es muy acogedora, simpática y abierta, y desde que llegué me ha ayudado, mi novia es de aquí".