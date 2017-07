Mario Mola se afianza en cabeza con triunfo en Hamburgo

Mario Mola, actual campeón del mundo, se impuso por segundo año consecutivo en el triatlón de Hamburgo, quinta cita de las Series Mundiales de 2017, de las que se coloca como líder por delante de sus compatriotas Fernando Alarza, que no pudo acabar por una caída en el sector de ciclismo, y Javier Gómez Noya, que fue quinto.

Mola se impuso con un tiempo de 54.07 y superó por 12 segundos al australiano Jacob Birtwhistle, segundo, y por 14 al neozelandés Ryan Sissons, que completó el podio.

Sobre una distancia sprint el mallorquín dominó la carrera de principio a fin una vez superada la segunda transición. "Decidí tomarme un parón hace unas semanas debido a lo apretado de nuestra temporada y renuncié a competir en Leeds para entrenar en altura, en los Pirineos", comentó Mola.

"Me he sentido muy bien también nadando, donde pude estar en las primeras posiciones, y en bicicleta pude evitar caídas. Luego ya en el sector de carrera a pie me sentí cómodo en carrera", añadió.