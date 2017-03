Mbappe, la joya que deslumbra a toda Europa

El fútbol internacional tiene un jugador de moda y se llama Kylian Mbappe, un francés de 18 años que tendrá un escenario propicio para seguir sumando millones a su valor de mercado. El duelo de hoy en París cuenta con numerosas figuras, pero el delantero del Mónaco será sin duda una de las más esperadas. Tras disputar sus primeros minutos con los bleus el sábado en Luxemburgo, Mbappe podrá ahora sumar más rodaje en casa y ante un rival de primer nivel.

"Éste es el que nos va a mandar al banquillo", lo elogió esta semana Antoine Griezmann con un mensaje en Instagram. Diego Costa, rival hoy, lo llamó un "killer". Y su seleccionador, Didier Deschamps, aseguró que le recuerda a Thierry Henry: "Kylian usa el cerebro para driblar. Llegará muy lejos". A principios de temporada, Mbappe era prácticamente un desconocido, pero meses después los grandes se pelean por su pase, cuyo valor ha crecido exponencialmente en las últimas semanas.

De acuerdo a la prensa española, el Real Madrid está detrás del jugador y Florentino Pérez, quien dijo que podría jugar sin problemas junto a Benzema, estaría dispuesto a pagar una suma millonaria. Además, el Mónaco habría rechazado una oferta de 110 millones de euros del Manchester United. El club monegasco, al parecer, no quiere dejarlo ir por menos de 150. El futbolista, sin embargo, apenas está dando sus primeros pasos con la selección. Deschamps decidió convocarlo por primera vez y el atacante disputó sus primeros minutos con el equipo al ingresar al minuto 78 en la victoria por 3-1 ante Luxemburgo. Con 18 años y tres meses, se convirtió en el jugador más joven en debutar con Francia desde 1955, cuando lop hizo Wisniewski.

"Desde que era un niño siempre soñaba con ser convocado a la selección. Todo francés sueña con representar a su país. Ahora hay que superar esto y ver cómo me va", dijo apenas conocida su convocatoria. Mbappe fue seleccionado junto a otros tres jugadores del Mónaco, entre ellos el también debutante Benjamin Mendy, que tiene 22 años y juega en la defensa. "El hecho de que cuatro monegascos hayan sido convocados me lo hace más fácil, pero conozco también a otros jugadores de la lista. Me va a hacer la adaptación mucho más fácil", destacó Mbappe, aludiendo también a Thomas Lemar (21) y Djibril Sidibe (24), baja hoy ante España por lesión.

Las jóvenes figuras del Mónaco, uno de los equipos sensación de la temporada y cuartofinalista de la Champions, no son sin embargo las únicas que asoman en el equipo que comanda Deschamps. También están Adrien Rabiot, mediocampista de 21 años del PSG y el defensa del Barcelona Samuel Umtiti (23). Por no mencionar al consagrado Griezmann aún con 26 años. "Sé que tengo la suerte de contar con jóvenes con mucho talento. A ellos, este partido les va a permitir coger experiencia. Daré minutos a todos, algunos incluso serán titulares", dijo Deschamps.