No tiene por qué enfocarse a la actual situación que vive el vestuario rojiblanco, pero resulta cuando menos sintomático que Borja Fernández, recién llegado a esa caseta, comentase en su última comparecencia de prensa que "los vestuarios de hoy ya no son lo que eran", y recientemente haya publicado un artículo de colaboración en la web aktualiderazgo.com, tuiteado en su cuenta personal, en el que aborda los conflictos internos en los vestuarios profesionales.

"Conflicto es una palabra negativa. Siempre que se escucha o lee, se asocia a algo malo, a una pelea, a una discusión, a un estado incómodo. No es solamente se asocia, su definición indica oposición o desacuerdo. Cuando hay un desacuerdo existen dos posibilidades: Dejarlo pasar o afrontarlo; y estas a su vez, tienen varios escenarios futuros". Con ese párrafo inicial el centrocampista gallego enfoca la espinosa cuestión de la relación entre compañeros en la caseta y de los propios futbolistas con el entrenador, las interacciones que se producen y cómo unas veces pueden reconducirse malas conductas individuales en beneficio del colectivo y otras, irremediablemente, una manzana podrida puede echar a perder todo el cesto.

No focaliza en su escrito ninguna experiencia particular con la elástica unionista, pero sí pueden entresacarse varios mensajes subliminales haciendo una lectura pausada de un escrito poco habitual, por lo analítico del mismo, en los círculos futbolísticos.

El propio Borja expone cuál es su postura cuando acontece una situación incómoda dentro del grupo: "Yo soy partidario de afrontar los conflictos y los problemas, aunque no siempre lo he hecho, ya que no me gusta el momento de empezar a abordarlos, me parece incómodo, por varios motivos: No posees siempre toda la información -que es uno de los motivos para abordar el conflicto-, no sabes en dónde puede desembocar todo -reproches de momentos anteriores, egocentrismo-, qué se puede remover, cómo van a reaccionar las partes ante el paso que estás dando- es importante conocer las personalidades y qué consecuencias negativas puede acarrear debido a los ejemplos anteriores, si son malinterpretadas las intenciones (...) No es fácil, pero creo que lo correcto es afrontar".

Hasta la fecha no cabe duda de que Borja es por méritos propios y rendimiento en el campo el mejor fichaje del mercado invernal y, a tenor de su experiencia y veteranía, un buen aliado para ayudar a Fernando Soriano a reconducir la situación interna, siempre y cuando no caiga en la tentación de introducirse en los clanes, perniciosos en uno u otro bando.