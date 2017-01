Entre Messi y Las Palmas

El Barcelona recibe a Las Palmas después de recuperar parte de la autoestima perdida en la Liga, tras eliminar al Athletic en la Copa del Rey y clasificarse para cuartos de final. A cinco puntos del líder, el Real Madrid, que además ha jugado un partido menos, los azulgrana no pueden permitirse ningún tropiezo más, especialmente en el Camp Nou, donde esta temporada ya han dejado escapar nueve puntos.

No obstante, Las Palmas no será un rival fácil para el Barça, que la pasada temporada sufrió para ganar (2-1). En aquel partido, que se resolvió con un doblete de Luis Suárez, Messi se lesionó de gravedad en la rodilla. El argentino intentará resacirse ante un rival que es el único equipo de Primera al que jamás le ha marcado. El astro azulgrana ha anotado tres golazos de falta en los últimos tres partidos, pero ante el Athletic, Neymar y Suárez no le dejaron solo.

Aun así, el conjunto de Luis Enrique sigue sin desplegar un juego convincente esta temporada. El Barcelona, pese a no sufrir en defensa, encaja con demasiada facilidad y el centro del campo sigue sin imponerse con autoridad. A la solidez de Sergio Busquets y la magia de Iniesta le falta un complemento en la medular. El técnico asturiano ha probado con Rakitic, Denis Suárez, André Gomes, Arda y Rafinha en el interior diestro, pero ninguno de ellos ha logrado convertirse en titular indiscutible. Ante el Athletic, fue Rafinha el que salió de inicio y, después, entró Rakitic. Hoy podría ser el turno de André Gomes. Mascherano por Umtiti y Digne por Jordi Alba, en el lateral izquierdo, pueden ser los otros cambios en el once, además de la vuelta de Ter Stegen.

Las Palmas se presentará en el Camp Nou después de firmar un gran partido el pasado martes en el Vicente Calderón, donde venció por 2-3 al Atlético de Madrid, un triunfo de prestigio, pero insuficiente para seguir adelante en la Copa del Rey. El central mallorquín Pedro Bigas se lesionó esta semana durante un entrenamiento en Madrid, por lo que la pareja de centrales que Quique Setién podría poder en liza quedaría formada por David García y Lemos. Además, Dani Castellano se ha entrenado en solitario por unas molestias de ciática, por lo que podría jugar en el flanco zurdo de la zaga el portugués Helder Lopes, como ya hizo en el Vicente Calderón. Es segura la presencia de jugadores como Míchel Macedo, Roque Mesa, Vicente Gómez o Jonathan Viera, fijos para Setién, y la principal duda es quién jugará en ataque, si Prince Boateng o Livaja.