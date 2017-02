Mezcla perfecta para triunfar

Hay dos jugadores en el plantel de Unicaja Almería que aún no han tenido tiempo de vivir lo que ya se les viene encima. Uno de ellos, Javi Alemán, se lo toma como la meta final de un mes de exámenes: "Ahora me siento liberado después de haber terminado los parciales de la universidad y viene quizá el examen más difícil, pero más ilusionante, del mes de febrero". El joven colocador, que no descuida su formación, habla en nombre de sus compañeros: "Con ganas sobre todo por parte de los jóvenes, que nos toca experiencia nueva".

El referido, también debutante Antonio Casimiro 'Artés', ratifica esas palabras de su compañero y amigo: "Con muchísima ilusión, con muchas ganas de que llegue ya, y con el objetivo claro en mente". El líbero piensa en no perderse detalle: "Solo espero que la experiencia sea inolvidable, ya que es mi primera Copa, espero que el equipo juegue como sabemos jugar, que disfrutemos, que lo pasemos bien y por supuesto que nos traigamos el trofeo con nosotros". Visto desde fuera se nota el nivel, pero vivido desde dentro se siente la fortaleza: "Ahora mismo el equipo está en el más alto nivel que hemos tenido esta temporada, en un nivel altísimo".

Como dice Israel Rodríguez, "la Copa es un acontecimiento único, es un torneo al KO en el que no vale la derrota". El receptor sevillano de igual modo desvela que se llegará a tope: "Lo afrontamos con mucha ilusión, el equipo va a llegar en un momento muy bueno de forma después de la victoria en Ibiza, donde hicimos un gran partido, y con mucha confianza de llegar allí y dar el máximo para intentar traer la Copa para casa".

Moisés Cézar, por su parte, solo piensa ahora en no dejarse nada dentro: "Estoy pensando en la Copa del Rey desde que perdimos la Supercopa, perder un título y pasar en seguida al siguiente, y está siendo una semana de trabajar duro, de entrenar duro para estar listo para ese partido". Para él, hay un favorito claro en el cuarto de final: "Pienso que si pasa algo será rarísimo, creemos que jugamos contra Palma y ya sabemos que hemos perdido un partido en la liga con él y que tiene buenos jugadores".