Mismo espíritu del día de su debut

El Real Oviedo le trae buenos recuerdos a Fernando Soriano. Fue precisamente ante el equipo de su amigo Esteban Suárez ante el que se estrenó en el banquillo del Almería. Lo hizo en un momento muy complicado, con los rojiblancos más cerca de Segunda B que de la permanencia, y la apuesta salió bien, puesto que lograron salvarse al final, gracias a la reacción que comenzó ante el equipo carbayón.

Aquel día, los jugadores rojiblancos dieron un golpe sobre la mesa y enderezaron una situación crítica. La actitud fue encomiable, la misma que hace falta mañana domingo para darle la alegría ante una afición que no se cree lo que está viendo. Fernando Soriano reconoce que aquella victoria por 3-1 es un gran ejemplo y jugando así, las aguas volverán a su cauce.

"Llegó en un momento muy complicado. Cuando sales delante de 15.000 personas, la presión se nota y es complicado dar el máximo de ti. Fue una muestra de coraje, de raza, algo que buscamos en todos los partidos. No viene mal recordar aquel encuentro, aunque salvo alguna excepción como en Reus, nunca he tenido objeción por la actitud y las ganas de mi equipo", decía el entrenador maño en la rueda de prensa de ayer en la que indicaba que la fe en sus jugadores sigue intacta: "En el Mediterráneos estábamos en una buena dinámica aunque perdiéramos contra el Getafe, uno de los equipos en mejor forma del campeonato, al que incluso pudimos ganarle. Si hacemos las cosas bien, como las estamos trabajando, podremos sacar adelante el encuentro. Veo a los jugadores intensos, metidos, con ganas y deseosos de que llegue el partido, en casa podemos ganarle a cualquiera y lo hemos demostrado".

Después de cuatro derrotas consecutivas, Soriano les pide a sus jugadores que se olviden del entorno y traten de sacar el fútbol que llevan dentro. "Es importante sobre todo el recuperar nuestra mejor versión cuando tengamos el balón y llevemos la iniciativa; que sepamos atacar con criterio, con orden, que generemos peligro y que podamos aprovechar las ocasiones que se nos presenten", para enganchar a una afición que se ha movilizado a lo largo de toda la semana para apoyar al equipo en estos momentos tan complicados: "Me alegro que se den cuenta que les necesitamos. Estamos en una situación difícil y va a ser más fácil sacarlo con la ayuda de todos. Deseo y espero que sepamos nosotros exponer en el campo lo que debemos hacer para atraer a esos aficionados que viene con ganas de animar, y la que viene con menos ganas intentar contagiarla. Es nuestro único propósito. Son iniciativas que si ayudan a sumar y a aportar cosas positivas al grupo, adquieren una gran importancia. Pero sobre todo somos nosotros los que tenemos que hacerles que se sientan identificados".

Aunque no es mucho de mojarse, el maño sí que quiso destacar que habrá fichajes en los próximos días, además de alguna salida más. "Vendrá alguien en breve y habrá salidas. Yo me centro en el partido, porque para eso está la comisión deportiva y el presidente. Yo aporto mi opinión y dejo que trabajen, ya que doy prioridad al partido", para lo que "es importante creer en el trabajo que estamos haciendo, aunque los resultados no están llegando, pero vemos que la igualdad en la competición es máxima, que todo se decide por pequeños detalles y hay que seguir puntualizando cosas que hacemos mal, reforzando lo que hacemos bien y saber que nos podemos enfrentar a cualquier circunstancia", ante un equipo "que está haciendo las cosas muy bien, sobre todo en su campo. Fuera se encuentra en la línea del resto de adversarios, que cambian de actuar como local a hacerlo de visitante, pero tiene una enorme calidad".