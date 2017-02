Moisés, en el sexteto ideal de la pasada jornada

Regresó a la titularidad el pasado fin de semana y se hizo el amo de la red en el pabellón de Cornellà en el que juega el Barça. Cuando levanta los brazos intimida a los rivales, ya que su envergadura le hace aparecer por encima de los 2,43 de una manera permanente, y cuando salta, se 'asoma' a la pista contraria mientras sus dedos buscan el techo del recinto. Superar su bloqueo es muy complicado y siembra dudas en quien tiene que atacar la bola hacia la parcela de Unicaja. Moisés Cézar, todo bondad como persona, apenas da opciones al rival. Su dorsal es el 5, y justo ese número fue el de los bloqueos que hizo a las intentonas culés, más varios que tocó y que no pudo controlar para transformarlos en puntos.

No se olvida de que "el equipo 'fatalmente' ha perdido un título, la Supercopa, pero en la liga nos encontramos muy fuertes". Es importante, con todo, mantener la renta de seis puntos "porque en Ibiza habrá un partido muy duro", así que también hay que ganar este fin de semana a Cáceres: "Los partidos que teóricamente son fáciles, no lo son, porque si entramos a ellos con que vamos a ganar como queramos, no ganamos, entonces en el fin de semana en casa tenemos que entrar muy concentrados para que no haya sorpresas".