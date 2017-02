Molducci avisa del peligro del Barcelona en casa

Tras la primera salida de este 2017 a Palma llega otra muy complicada, a Barcelona, algo que será la tónica general en la segunda vuelta de la fase regular: "El calendario nos dice que tenemos partidos fuertes fuera, diferente a la primera vuelta, que los tuvimos aquí, así que nos queda Barcelona, Ibiza, Teruel… pero bueno, hay que jugar dos veces y no se puede elegir ni cuándo ni cómo, así que lo importante es jugar bien". Al menos, en comparación con la visita a Ca'n Ventura, el previo está siendo mejor: "Esta semana estamos entrenando bastante bien, hemos recuperado a Mario, a Israel aun no, y vamos a ver cómo jugamos contra el Barcelona". Se muestra satisfecho con el trabajo de sus hombres.

Molducci es muy poco amigo de buscar excusas, así que minimiza al máximo el hecho de jugar en domingo y por la mañana: "No es la primera vez que pasa, y este año ya lo hemos hecho en Canarias sin que sea un problema; no pasa nada, se planifica todo, entrenamos el sábado por la tarde en el campo donde se juega y no el domingo por la mañana, que toca partido". En esa línea se mueve respecto a la Copa del Rey: "En el voleibol un partido no te cansa mucho, y de hecho cuando se juegan los Juegos Olímpicos o el Mundial se juega uno al día, así que no es un problema grave".