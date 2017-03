Molducci: "Los equipos tienen problemas allí"

Unicaja Almería va a ser juez en lo que queda de Liga. Todo ello lo mira de reojo el técnico italiano, que de nuevo tira de normalidad para vivir lo que resta antes del play off: "No les pido nada especial a mis jugadores, ya que cada partido hay que jugarlo y tenemos dos fuera difíciles con Sevilla y con Teruel, más uno dentro contra Soria, así que nosotros estamos siguiendo nuestro entrenamiento como siempre y después miraremos qué equipo nos toca". En todo caso, no considera que haya que pedirle a sus hombres que mantengan la misma concentración, puesto que son competitivos y profesionales: "Uno no piensa en que tiene matemáticamente la primera plaza cuando juega, solo piensa en jugar, y no en hacerlo más o menos, sino en hacerlo con todo".

La serie última y 'libre' de obligaciones en materia de clasificación para Unicaja se inicia en Los Montecillos, "un pabellón un poco raro porque es bastante bajo y hay muchas veces que la recepción toca en el techo". La historia verde allí se ha ido componiendo de victorias y derrotas, "pero muchos equipos tienen problemas en esa visita y el equipo de Sevilla juega mucho mejor en su casa que fuera".