Motivos para el optimismo

Salir dormido al verde puede -y suele- costar una derrota. A los seis minutos de juego la Unión Deportiva Almería ya iba perdiendo 0-2 el pasado domingo en un choque de capital importancia ante un rival directo, caso del Real Zaragoza. Sin embargo, el buen hacer de después da motivos para soñar con una salvación que hace mes y medio parecía tarea harto complicada, por no decir casi imposible. En concreto, son varios los puntos o factores que hacen que la permanencia sea una opción más que real a estas alturas, ilusionándose incluso con el equipo de Ramis.

3 IDEA DE JUEGO: Desde la llegada del técnico tarraconense, se le ve otra cara al cuadro unionista. Fran Fernández ya dejó pinceladas con un bloque mejor plantado en el terreno de juego. A esta lógica se suma el estilo de Ramis, bien plasmado sobre el verde. La idea es proponer a través de tener el esférico, con una posesión práctica (no pases horizontales en la línea defensiva) e importancia de las bandas. 4-4-2 o 4-2-3-1, aportación ofensiva de los laterales y centros desde ambos costados. En este sentido, se entienden las dos titularidades consecutivas de Kalu Uche, especialista en el juego aéreo.

Todo ello sin intentar fallar en las entregas -encomiable el trabajo de Borja Fernández- y pocos pelotazos. Los guarismos hablan en este aspecto de querer la redonda. Desde que Ramis aterrizase en el banquillo de la UDA, 53% de posesión ante el Zaragoza, 50% en Tarragona, 55% frente al Alcorcón y 52% en el feudo del líder Levante.

3 EN ALZA: Los rojiblancos encaran el tramo final de campaña en su mejor momento de la temporada. La tanda de cuatro choques ante rivales directos, a falta del duelo en Córdoba, se salda de momento con dos triunfos y un empate. Es la segunda ocasión en todo el ejercicio que el cuadro unionista encadena tres partidos sin perder (la otra serie fue Levante, Alcorcón y Nástic, pero con cinco puntos de nueve). Desde la salida de Soriano, los almerienses sólo han cosechado una derrota en seis partidos, en concreto 1-0 en el Ciudad de Valencia.

3 CAPACIDAD DE REACCIÓN: Si otrora un gol en contra era cuasi mortal, ahora los unionistas no le pierden la cara al encuentro, predominando la paciencia, tarea que no es fácil conviviendo a diario con el descenso. Anteayer los de Ramis no se pusieron nerviosos con el 0-2 y materializaron la igualada antes del descanso. En el anterior partido en el Mediterráneo David Rodríguez hizo el 1-1 en el 66' y dos minutos después Quique González -de dulce en un tramo decisivo- volvió a adelantar a los suyos, cuando meses antes el equipo se hubiese venido abajo con un tanto en contra.

3 FIABLE DE VISITANTE: A las órdenes de Fernando Soriano, la UDA sólo consiguió tres puntos (en otros tantos partidos) en 14 desplazamientos, sin ver portería en once de ellos. Las tornas han virado, con dos triunfos en las tres últimas salidas (única derrota ante el Levante), viéndose un bloque con las ideas claras y sin miedo a salir del Mediterráneo, única opción para ganar hasta hace seis semanas.

3 TABLA APRETADA: El Elche, décimo primero, sólo le saca seis puntos al Almería, en descenso. La clasificación se ha comprimido tanto, que la diferencia entre el cuadro ilicitano y el farolillo rojo, ocupado por el Mirandés, es de diez puntos. Muchos equipos en la pomada por eludir el descenso...

3 APOYO DE LA AFICIÓN: Aunque la hinchada siempre ha estado ahí, hace mes y medio mostró su descontento en la debacle ante el UCAM ('olés' incluidos a favor de los murcianos). El buen hacer tras la salida de Soriano ha provocado que la afición se vuelva a ilusionar.