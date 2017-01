Sí, Motta interesa

La pelota está en el tejado de Marco Motta. El central italiano tiene ante sí la posibilidad de volver al fútbol en activo, después de estar varios mese sin equipo, pero tiene que atarse los machos y demostrarle al Almería que está en condiciones de competir en esta Segunda División. Los rojiblancos necesitan defensores de categoría como el comer y la opción de Motta gusta a Fernando Soriano.

En la presentación de Borja Fernández y Javi Álamo, Andrés Fernández trató de ser cauto al ser preguntado sobre si el italiano estaba a prueba, pero ayer el míster dejó claro que tiene una semana para ganarse su incorporación a la plantilla. "Es un jugador de gran currículum, de un nivel superior. Es una posibilidad que teníamos, de verlo, de probarlo, aunque es cierto que lleva seis meses sin competir. Se nos planteó y viendo que hay bajas y que estamos cortos en algunas posiciones, creímos convenientes que estuviera con nosotros alguna semana y según su rendimiento, analizaremos si puede quedarse. Es un futbolista que si convence, nos interesa", apunta el maño, que lo está viendo en acción desde el jueves y que tomará una decisión junto con la secretaría técnica la próxima semana al respecto.

Si Motta al final no convence porque necesita más tiempo del que hay para coger la forma, el club seguirá buscando en el mercado otro central, puesto que es la línea más necesitada. A los que sí ve en condiciones Soriano, es a las dos nuevas incorporaciones que estarán ya en Cádiz si todos los papeles están arreglados, puesto que el tránsfer de Borja Fernández se estaba retrasando. "Están en condiciones, han entrenado bien toda la semana. Borja lleva un par de semanas parado, pero están entrenando y su experiencia hace que sepa medirse y afrontar esos momentos en los que el físico puede fallar. Javi (Álamo), por contra, viene de competir en Copa del Rey".

Una ver analizado el estado del mercado de fichajes, a Soriano le tocó lidiar con el mal regusto que todavía tiene la afición después del pésimo partido jugado el pasado fin de semana. "La imagen de Reus no la podemos repetir, creo que de los últimos partidos ha sido el peor. El rival nos superó en intensidad, algo que no puede ocurrir, sobre todo por la situación en la que estamos. No es cambiar esa imagen, vamos también con la intención de ganar el partido, no tenemos otra mentalidad", por lo que confía en que sus jugadores hayan aprendido la lección: "Cuando te sientes superado por el Reus, que si analizas jugador por jugador es inferior a ti, el orgullo queda herido. Es una situación delicada, no hace falta decir nada, te miras un poco más a ti mismo e intentas apretar el culo y dar un poco más en cada balón", aconseja el entrenador.

Respecto a su próximo rival, el Cádiz, primero de la segunda vuelta, Fernando Soriano sabe que la exigencia va a ser máxima y que sacar algo positivo del Ramón de Carranza dependerá de la disposición de su equipo. "Es un equipo al que no le preocupa la posesión del balón, pero sí tiene mucha velocidad arriba cuando recupera. Es importante atacar bien, terminar jugadas y que tras las pérdidas, recuperemos la situación defensiva. Tienen un buen balón parado, algo en que tenemos que mejorar y crecer. Vamos a encontrarnos un ambiente muy favorable al Cádiz, por la buena situación en la que se encuentran. Ortuño hace muchos goles, con bandas muy rápidas, Álvaro García marca las diferencias y me recuerda al Albert Crusat de sus mejores momentos. Si estás arriba en la clasificación, es que estás haciendo las cosas bien". Lo que no teme el maño es un supuesto ultimatum: "Pelearé al máximo hasta el último día, no sé si me estoy jugando mi puesto o no. Mi predisposición a ayudar en todo lo que pueda, es máxima. A partir de ahí, cabeza alta, seguir trabajando igual, con la misma confianza en mis jugadores. Si haces lo máximo en el trabajo, no hay que venirse abajo".