El tenista balear Rafael Nadal anunció ayer que no podrá jugar la semana que viene en el torneo de Rotterdam (Holanda) porque necesita descansar más para evitar posibles lesiones. "Tras ausentarme el año pasado en algunos torneos, he comenzado bien esta temporada y tuve que hacer un gran esfuerzo durante la gira australiana. Éste es el motivo por el que los médicos me han aconsejado tomármelo con calma", informó Rafa Nadal.