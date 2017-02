"Nadie se fue de Garrido, fue el mejor del partido"

-segundo partido con la camiseta del primer equipo, aunque en temporadas diferentes.

-Mucha felicidad por jugar mi segundo partido en Liga de Fútbol Profesional, sé que tengo que aprovechar las oportunidades que el míster me da y trabajar día a día para repetir.

-Veinte minutos (diez esta temporada, diez hace tres) y un gol.

-Me encontré el balón y definí muy bien. Fue una explosión de felicidad, se lo dedico a toda la gente que me ha apoyado, que siempre ha estado ahí en los momentos difíciles, que han sido bastantes. No queda otra que seguir trabajando, puesto que mi equipo es el filial y si me llega la ocasión de volver al primer equipo, a darlo todo.

-¿Soñó el día anterior con marcar el gol?

-¡Qué va, yo no pienso en eso! Salí en el momento justo y tuve la suerte de encontrarme con el balón en el área.

-Esa noche sí que soñaría con el 3-0...

-Por la noche vi los resúmenes. Al principio no me lo creía ni en las repeticiones, pero poco a poco me di cuenta de que era real.

-Jugada de carambola, puesto que el pase de Quique no fue del todo bueno.

-Los centrales se hicieron un pequeño lío, no fueron capaces de despejar. Yo me encuentro el balón en la izquierda y fue para portería.

-¿A quién le dedica el gol más importante de su carrera?

-A la familia, a los amigos, a los que me apoyan en los momentos malos, puesto que es cuando está la gente de verdad.

-¿Qué recuerda del partido ante el Córdoba, cuando lo hizo debutar Franciso?

-Salí con descaro, como yo soy. Esa vez no tuve la suerte de marcar, pero seguí trabajando hasta que me llegó la oportunidad.

-Entonces tenía 16 años y ahora 19, Gaspar ha mejorado bastante.

-Yo he seguido trabajando al máximo, he tenido rachas buenas, momentos malos, pero siempre he sido el mismo.

-¿Cómo vio a su compañero Garrido en defensa?

-Ya se lo he dicho, para mí fue uno de los mejores del partido, el que más ganas le echó. Es central y tuvo que jugar de lateral, y lo hizo fantástico. No se le fueron ni una vez, iba contundente el balón... El mejor del partido sin duda.

-Supongo que algo le diría a Sillero al no haber podido jugar ni un minuto.

-Le dije que también tendría su oportunidad, que siga trabajando, porque antes o después va a llegar su ocasión de jugar con el primer equipo.

-El día a día es el filial, hay que tenerlo claro.

-Lo tenemos, sabemos que somos jugadores del filial. Estamos a tope con nuestro equipo, hay que seguir igual de bien para intentar acabar entre los mejores para meternos en promoción y luchar por volver a Segunda División B.

-¿Cuál fue el mensaje que más le ha gustado después de jugar ante el Oviedo?

-Mi gente y mis compañeros de equipo me enviaron muchos mensajes diciéndome que me lo merecía, que he trabajado día a día para ello. También me dicen que tengo que seguir trabajando igual que hasta ahora.

-Gaspar querrá triunfar en el Almería después de tantos años en la cantera rojiblanca.

-Llevó aquí desde cadete, son cinco años en Almería, y le tengo mucho cariño al club. Claro que quiero triunfar en el Almería. Cuando vuelva a tener una nueva oportunidad, trataré de aprovecharla e ir siempre a tope con mis compañeros.

-Usted jugó con Soriano aquel partido ante el Córdoba. ¿Qué consejo le dio?

-Antes de salir al campo me dijo que iba a ser el partido más importante de nuestra vida. Tuve un poco de nervios antes de comenzar, pero una vez que escuchas el pitido del árbitro, sólo disfrutas jugando al fútbol, que es lo que más me gusta, y lo das todo en el césped.

-El primer equipo ha fichado bien, hay más competencia, pero es que también la hay en el filial en ataque.

-Sí, la verdad es que somos un equipo muy competitivo y es muy complicado hacerse un hueco en el once. Por eso sé que tengo que trabajar día a día para que el míster esté satisfecho y me dé oportunidades.