Navidades en las que había fútbol

En estos días navideños, en los que no hay mucho que hacer, pueden ir las familias enteras al fútbol y que así la llama prenda en los más pequeños. Hay una cosa cierta: cada vez hay menos espectadores en los campos. Pues buen momento serían estas fiestas para enganchar a los niños.

Esto no siempre ha sido así. En los años dorados de la Agrupación Deportiva Almería, la Liga no se interrumpía en Navidad. Si nos centramos en las dos temporadas que jugó en Primera, la 1979-80, se disputó una eliminatoria de Copa del Rey y dos de Liga. Así las solventó la AD: At. Malagueño 0 Almería 0 (20-XII), Almería 4 Ath. Bilbao 2 (30-XII), y Valencia 1 Almería 1 (6-I). La temporada 1980-81 se jugaron tres jornadas de Liga en la que los rojiblancos quedaron así: Almería 3 Salamanca 2 (22-XII), Zaragoza 1 Almería 0 (29-XII) y R. Madrid 4 Almería 0 (3-I).

El 30 de diciembre de 1979 la AD jugó quizá el mejor partido de su historia. Unos 19.000 espectadores fueron testigos en el 'Franco Navarro'. La 'víctima' fue un histórico: el Ath. Bilbao. Maguregui alineó a: César; Paniagua, Piñero (Lobato 54'), Óscar López, Maxi; Garay, P. Contreras, Martínez (Camacho 80'); Serrán, Rolón y Murúa. Senekowistch opuso a: Aguirreoa; Urquiaga, Goicoechea, Guisasola, Escalza; Tirapu (Churruca 60'), Villar, De Andrés; Dani, Argote y Rojo. Pitó Soriano Aladrén. A la media hora ya ganaban los rojiblancos por 3-0, con goles de Paniagua (24'), Murúa (29') y Rolón (31'). Redujeron distancia peligrosamente Dani (50' y 69'); pero dio la tranquilidad Murúa (72') dejando el marcador en un increíble 4-2.

La temporada siguiente fue la cruz. El 3 de enero de 1981 una AD en caída libre fue goleada en el 'Santiago Bernabéu'. Unos 70.000 espectadores desafiaron al frío, muchos de ellos almerienses. Arsenio Iglesias alineó a César; Paniagua (Arias 45'), Piñero, Camacho, Maxi; Tarrés, Tanco, Lobato, Martínez; Rolón (Cabral 45') y Murúa. Boskov jugó con todos los 'Garcías': Gª Remón; Gª Cortés, Sabido, Gª Navajas, Camacho; Stielike, Gallego, Ángel (Gª Hernández (66'); Juanito, Santillana y Rincón (Isidro 78'). Goleadores fueron: Juanito (19 y 74' ambos de penalty), Rincón (38') y Gª Cortés (60'). Pitó un árbitro de curioso apellido: Condón Uriz.

Eran otros tiempos, ciertamente; pero si otros deportes no paran o hacen un alto mínimo en Navidad, ¿no podría pasar algo similar en el fútbol? La cada vez más maltratada afición (horarios, precios de las entradas, controles rigurosísimos de entrada…) vería menos el fútbol por TV y acudiría más a los campos.