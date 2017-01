Neto, Darío y Ocaña, bajas ante el líder

Este domingo, a partir de las 17:00 horas, los jugadores de Alberto González visitan el terreno de juego del líder. Se miden al FC Cartagena en tierras murcianas con las bajas de Neto, con un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha, y que ya le evitó jugar en la pasada jornada frente al San Fernando, Darío Guti, que sufrió ante los isleños una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial de su pierna derecha y que va a necesitar casi un mes para estar disponible, y en este caso por acumulación de tarjetas el defensa zurdo Ocaña tampoco podrá alinearse para esta importante cita.

Por tanto, el cuerpo técnico dispone a día de hoy de 17 futbolistas para jugar en el estadio de Cartagonova, esperando poder recuperar a Alfonso, que no pudo ser convocado por sufrir un proceso gripal, así como a Gomis, que por la muerte de un familiar no fue citado por el técnico celeste el pasado fin de semana. En el caso del capitán Javilillo, la contractura muscular que le evitó terminar el encuentro frente al equipo gaditano no debe ocasionarle ningún problema para entrar en la convocatoria y por tanto el equipo viajará con la moral alta después de lograr el primer triunfo de la segunda vuelta y que, gracias a los 25 puntos que ya suma, le aleja un poco de los puestos de descenso. A corto plazo el calendario no puede ser más complejo porque después de visitar al Cartagena, el CD El Ejido recibirá al Marbella en el estadio ejidense.