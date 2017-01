El Oriente pierde y se mete en un lío al pisar las posiciones de descenso

No encontró su mejor versión el conjunto almeriense ante el orden de un equipo granadino que no demostró en ningún momento ser carne de descenso, puestos en los que ya han entrado los orientales. Es más, sus hechuras y el compromiso de sus jugadores aparentaron metas mayores en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Tuvo el Oriente la mala suerte de no marcar en la primera jugada, de encajar en propia puerta y de no acertar con un balón en boca de gol después. Además, pidió un penalti no concedido antes del descanso, y sin embargo el Atlético Monachil sí marcó el segundo en una acción rapidísima.