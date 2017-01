El Oriente viaja a casa del segundo con el reto de salir del descenso

La prioridad para el Club Deportivo Oriente es salir de los puestos de descenso cuanto antes, pero esta semana no lo va a tener nada fácil para cumplir dicho objetivo. Y no porque las plazas de permanencia estén alejadas, ya que los orientales solamente las tienen a un punto, sino por la dificultad de sacar un buen resultado en casa del Juventud de Torremolinos. Complicada visita de los almerienses al feudo de un Torremolinos que no ha perdido ningún partido todavía esta temporada, privilegio que comparte con Athletic de Coín y Villacarrillo.

Los de José Ramón Durán solo han sumado un punto en las últimas tres jornadas, por lo que buscarán en tierras malagueñas volver a la senda de la victoria y poder así mejorar su situación actual en la tabla clasificatoria. Delicada es también la de La Cañada, que cerrará la jornada visitante al Pavía en el feudo Tito Pedro, escenario del derbi almeriense del fin de semana. El Mármol, también en descenso, viajará a casa de un Porcuna que mira alto. Por otro lado, el Estudiantes recibirá al Athletic de Coín y el Polideportivo Almería al Tiro de Pichón, rivales que no se lo pondrán nada fácil.