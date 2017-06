Pablo Salmerón disputará el Campeonato de España por Autonomías

Pablo Salmerón disputará el Campeonato de España de Triatlón por Autonomías, que tendrá lugar en Almansa del 24 al 25 de junio. El roquetero está de enhorabuena porque es la primera vez que acudirá con la selección andaluza absoluta. Participará en la modalidad de sprint (750 m andando, 20 km y 5 km corriendo).

El pasado fin de semana Pablo Salmerón, del equipo Tritrain4you-O2-Cabberty, se proclamó subcampeón de España de triatlón por clubes en la categoría de Segunda división. El roquetero se encuentra en gran momento de forma y sigue demostrando que es uno de los mejores triatletas de la provincia de Almería.

El roquetero habló sobre su reciente convocatoria con la selección andaluza absoluta: “Sabía que podía ir porque he hecho muy buen comienzo de temporada, pero no me esperaba que contaran conmigo. Ha sido una gran sorpresa, que me motiva para seguir entrenando y dando lo mejor de mí a diario”.

Además, Salmerón comentó: “Es un orgullo poder representar a Andalucía en un campeonato donde sólo acuden los mejores triatletas de cada comunidad autónoma. Además, es la primera vez que me convocan con la selección andaluza absoluta y espero que sigan siendo muchas más. Mi objetivo es acabar la prueba entre los 30 primeros. Lograr ese resultado sería muy bueno”.

José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, manifestó: “Estamos muy orgullosos de Pablo Salmerón porque representará al municipio en el Campeonato de España con la selección andaluza. Está demostrando ser uno de nuestros deportistas con mayor potencial y tiene un futuro prometedor”.