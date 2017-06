Pablo Salmerón, tercero de España con la selección andaluza

Pablo Salmerón, que debutó con la selección andaluza absoluta de triatlón, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España de Triatlón por Autonomías disputado en Almansa, Albacete. Andalucía fue tercera en el cómputo general, sumando la prueba de sprint masculina y femenina del sábado con la prueba de relevos mixtos del domingo (300m nadando, 8km en bici y 1,5 km corriendo).

En la prueba individual, el roquetero no pudo realizar una buena actuación. Sobre este asunto dijo: “Individualmente no me fue bien, quizá el cansancio de haber competido en tantos fines de semana seguidos me pasó factura. La experiencia ha sido muy positiva. En mi debut con la selección andaluza absoluta nos hemos proclamado terceros de España por comunidades autónomas”.

Pablo Salmerón ha conseguido clasificarse para la Copa de Europa Élite de Triatlón. La prueba se desarrollará en distancia sprint (750m nadando, 20 km en bici y 5km corriendo). Se disputará el 1 de julio en la localidad holandesa de Holten. De esta forma, el roquetero se convertirá en el primer triatleta almeriense en participar en esta Copa tras el paratriatleta Jairo Ruiz, que consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Sobre su participación en esta prueba, comentó: “Es un sueño para mí poder disputar una prueba internacional de esta importancia junto a triatletas de renombre como Richard Murray. Además, estoy muy feliz por ser el primer triatleta almeriense en participar en dicho evento. Voy a dar el máximo y espero disfrutar de esta gran experiencia. Creo que me la he ganado después de entrenar tan duro y en solitario durante el invierno”.

José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, manifestó: Estamos muy orgullosos de los éxitos de Pablo Salmerón. El trabajo que ha realizado está dando sus frutos y se ha ganado estar donde está. Es uno de nuestros deportistas de mayor nivel”.