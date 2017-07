Pau Gasol: "Todavía me queda mucha gasolina"

El ala-pívot español de los San Antonio Spurs, Pau Gasol, ha asegurado que a sus 37 años recién cumplidos todavía le queda "mucha gasolina" para seguir compitiendo en la NBA.

"Quiero jugar el máximo número de temporadas, siempre que me encuentre bien. He jugado 16 años en la NBA y espero jugar algunos más, pero tengo que seguir trabajando y que me respeten las lesiones, como hasta ahora", ha explicado Gasol a EFE en Barcelona, donde esta semana ha organizado el Pau Gasol Academy, su campus de baloncesto para niños.

El jugador de Sant Boi todavía no ha renovado con los Spurs, aunque ha afirmado que existe "un gran interés" por ambas partes, y espera llegar a un acuerdo "lo antes posible".

Tras no haber fichado al base Chris Paul, nuevo jugador de los Rockets, y la adquisición del alero Rudy Gay, Gasol confía en que el equipo tejano mantendrá "el máximo nivel" una vez cerrado el apartado de altas en la siempre difícil Conferencia Oeste. "Todos los equipos del Oeste, especialmente los importantes, se están reforzando mucho para competir e intentar batir a los de primer nivel, como los Spurs", ha añadido.

Con el incremento del tope salarial y los contratos cada vez mayores, el jugador catalán asegura que jugadores como Dirk Nowitzki (Mavericks) o los ya retirados Kobe Bryant (Lakers) o Tim Duncan (Spurs), que han jugado en un único equipo durante 20 temporadas consecutivas, son "modelos a seguir".

Por otro lado, Gasol subraya que los cambios de equipo son parte de la "naturaleza de la liga" actual. "Ahora es inusual encontrarse jugadores que pasen toda su carrera en un mismo equipo y es difícil porque en muchos casos que los jugadores se queden en sus equipos no depende de ellos", ha dicho.

Respecto a su entrenador en San Antonio, Gregg Popovich, el ala-pívot lo ha calificado como un técnico "muy carismático e inteligente, pero a la vez muy emocional".

"Popovich es una persona diferente e interesante y un entrenador muy especial, probablemente de los mejores de la historia", ha añadido.

Gasol disputará este verano con la selección española el Europeo, una competición que asegura que es "difícil y siempre competida" y ha advertido que habrán equipos "de mucho nivel". "Hay jugadores y selecciones jóvenes que están subiendo y quieren ganar, por lo que no será fácil", ha aseverado, aunque también avisa que el equipo español es "muy potente".

Apunta que la clave estará en "hacer una buena preparación" en el mes previo al Eurobasket y que las lesiones "respeten" al combinado dirigido por Sergio Scariolo.

Gasol tampoco ha aclarado si el Europeo será su último torneo con la selección, aunque admite: "Siempre puede serlo", aunque también ha señalado: "Afortunadamente, siempre he ido jugando un torneo más", matiza.

A partir del próximo, se implantan las ventanas FIBA de selecciones, que se jugarán durante el curso, y que los jugadores NBA y muy probablemente los de Euroliga no podrán disputar al ser incompatible con el calendario de sus respectivos clubes.

El jugador catalán califica estas ventanas como "extrañas" y está seguro de que crearán "tensiones" entre los clubes y el máximo organismo del mundo del baloncesto. "Si hay selecciones que no pueden disponer de sus mejores jugadores -ya sea porque estén en la NBA o en la Euroliga-, me parece un problema importante para la FIBA", opina.

Aunque no pone fecha a su retirada, Gasol encara su futuro "con ilusión, ambición y proyectos" y ha explicado que él y su equipo están trabajando para que la transición lejos de las canchas sea "lo más ligera posible".

Acerca de su actividad fuera de las canchas, el pívot internacional ha señalado: "La Fundación Gasol crece año tras año y estamos haciendo alianzas muy importantes para que nuestros programas sean más eficientes y tengan más impacto. Además, queremos establecer puentes entre Estados Unidos y España, especialmente a nivel empresarial".