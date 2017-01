Precaución ahorradora ante la Santanderina

Los días se han sucedido en el seno de la plantilla ahorradora con demasiados altibajos y con tres vías abiertas que son del interés de todos. Por un lado está una nueva jornada de la Superliga ante un rival difícil, por otro, se ha producido el sorteo del cruce de semifinal en la Copa del Rey, y por último se ha sacado a la palestra la elaboración de las estadísticas en los distintos pabellones. De todo ello hablaron Piero Molducci y Borja Ruiz en las horas previas a buscar mantener la condición de invicto en casa ante un Textil Santanderina que sí preocupa al italiano: "Es un equipo que juega siempre, que lucha siempre, que es verdad que en su casa es mejor que fuera".

Recuerda el preparador verde que "ha fallado el 'ingreso' en la Copa del Rey por nada", y es explícito a la hora de zanjar su definición: "Es peligroso y puede jugar un buen partido siempre". Pero a eso hay que añadirle que Unicaja Almería ha entrenado 'en cuadro'.

Haber perdido su primer partido "no es un problema, el problema que tenemos, como sucedió en la semana anterior a Palma y sucede en esta, es que el entrenamiento no es bueno porque faltan muchos jugadores por lesión". Molducci tiene incluso dudas en el equipo que pondrá en pista: "No sé quién puede jugar el sábado, y cuando tú te entrenas sin hacer cosas a las que estás acostumbrado, no es fácil trabajar y después no es fácil jugar".

No esconde cartas el transalpino al insistir en que ha resultado una semana "muy complicada entrenando 'en siete, en ocho o en nueve', así que está Textil pero además es un problema que tenemos nosotros y dependerá de cómo juguemos".

Esa es la misma línea expresada por Borja Ruiz en su análisis previo al choque de mañana sábado: "Está claro que es un equipo que juega muy bien, que se hace grande cuando va por encima, formado por jugadores a los que les gusta mucho entrar en el partido, y es cierto que en su casa son más fuertes, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido y si jugamos a nuestro nivel no deberíamos de tener problemas; eso sí, está siendo una semana muy complicada".