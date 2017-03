Premio a la actitud

El 9 de central, el 3 de delantero centro y el portero suplente vestido de jugador de campo y con minutos, pero el fútbol no es cuestión de dorsales. Al Estudiantes le ha llegado la plaga de las lesiones en el peor momento, y además algunas de larga duración, pero le está permitido soñar sobre todo cuando el once de circunstancias sobre el campo es capaz de interpretar la lectura que del partido se hace desde el banquillo. Compromiso frente a la adversidad, el Atlético Porcuna, subido en el pódium de la categoría, no supo ni pudo meterle mano al equipo de Israel Polo.

La primera parte fue la del orden en las filas locales frente al buen toque de las visitantes, con la dosis adecuada de intensidad. Los jienenses empezaron a parecer peores de lo que realmente son, un gran equipo, y a los 20 minutos Náser voleó en un saque de banda largo de Darío. Sobre todo se cantó el gol a los 28 minutos en un jugadón por banda de Paloma. No fue la única, porque en una acción de presión y robo de Micky se provocó una falta en la frontal que estrelló en el larguero Darío. Era el minuto 35 y ya se habían hecho muchos méritos.

Nada más regresar llegó el premio con Náser remachando a la segunda una rápida jugada de ataque colectivo de costa a costa, tras otro paradón de Juanma ante Paloma que recogió el extremo para hacer el 1-0 a placer. El segundo tampoco tardó en llegar, ya que en el 55' Joseca empaló de primeras a las mallas, libre de marca, un córner muy bien ejecutado. Gran victoria estudiantil ante un gallito Porcuna que se vio ampliamente superado en actitud por los almerienses.