Preparados para batallar

Con las pilas cargadas y con ganas de venganza después de que se escapara el primer título de la temporada, la Supercopa de España ante Teruel, los ahorradores quieren demostrar en Leganés que están capacitados para ganar los dos trofeos más importantes: Copa del Rey y Superliga Masculina. Tras un comienzo arrollador en la competición doméstica, ahora viene un fin de semana con dos partidos en los que no hay margen de error. "El equipo llega bastante bien, estamos entrenando bien esta semana, como normalmente lo hacemos, no mirando a la Copa sino mirando al partido", dice el técnico ahorrador, Piero Molducci.

Los almerienses empezarán a competir directamente en semifinales y hoy conocerán su rival, Palma o Soria, que esta tarde juegan su partido de cuartos de final. sucederá en el cuarto de final previo que otorgará rival: "Estamos entrando esta semana para jugar contra Palma, si pasa Soria, mejor, pero estamos entrenando para jugar contra los mallorquines, porque este año son cuatro equipos buenos, el año pasado menos, este año será más difícil ganar". Sea como sea, sus cuentas se hacen muy rápido: "Hay que ganar dos partidos, si los ganas, ganas la Copa, y si ganas uno no ganas nada, así funciona esta competición; Palma debe ganar tres y Teruel también, nosotros e Ibiza dos". La inspiración también cuenta: "Si juegas todos los días no tienes tiempo de preparar el partido como normalmente se hace", apunta el italiano.

Por su parte, el capitán almeriense Toni Llabrés afronta con mucha exigencia la Copa del Rey. " No sólo en la Copa, en cualquier partido de las características que sean, somos Unicaja Almería, somos un club grande, un club que está acostumbrado a luchar y ganar y no se lo vamos a poner fácil a nadie". En esa grandeza está ante todo el respeto al rival, y por ello cabe la posibilidad de una derrota: "A mí hablar de fracaso no me gusta, porque podemos perder en semifinales, es algo para lo que tenemos que estar también preparados, sabemos que si pasa Palma nos va a tocar bailar con la más fea de todas, pero bueno, estamos entrenando para ello".