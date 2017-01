Primera derrota ahorradora

No pudo llegar la número 13, pero al menos se sigue sumando al frente de la tabla clasificatoria. Unicaja Almería visitaba invicto al segundo clasificado sabiendo de la complicación de la cita, y por ello entró muy enchufado y haciendo una muestra más de su solvencia. De este modo, se puso con 0-2, asegurando al menos un punto, y con sensaciones que hacían pensar en otra victoria al haberse plasmado su superioridad sobre la cancha. Pero Ca'n Ventura tiene mucha calidad y fue capaz de ganar el tercer set, de pelear el cuarto, que pintaba verde, y de anotarse el tie-break para celebrar el triunfo como si de un título se tratara. No en vano, era el primer equipo en doblegar a los verdes. Pese a ser un partido muy de centrales, el máximo anotador del partido fue Andrés Villena con 27 puntos, seguido por Guilherme Hage con 22. Por parte almeriense muy repartida la anotación con De Amo poniendo por encima de los diez puntos a sus compañeros, Juanmi y Alemão empatados a 17, Israel con 16, Borja con 15 y Parres con 13. En la faceta de bloqueadores, Borja Ruiz fue descomunal con 7. Como sucedió contra Teruel, no se supo cerrar, teniendo incluso una bola para haberlo hecho por 1-3 en el cuarto set.