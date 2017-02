Puertas: "Hay veintiún equipos mejores"

Antonio Puertas, que ayer cumplió 25 primaveras, no le pone paños calientes a la recién estrenada condición de colistas: "No consuela nada. Hay 21 equipos mejores que nosotros porque la clasificación así lo refleja, aunque estamos a tres puntos de salir. No es momento de agachar la cabeza ni de estar tristes porque esto sigue y hay que ir a por todas".

El atacante de Benahadux admitía que en Tenerife no salieron las cosas como estaban planeadas: "A nadie le gusta estar en esta situación y más cuando vas a Tenerife preparando el partido cambiando la formación y la forma de jugar. Encajar el gol tan pronto hace que el trabajo de la semana se venga abajo y tengamos que jugar más revolucionados, a contraviento. Eso es lo que nos está pasando. El sistema era nuevo, nos costó un poco encontrar la forma de llevarlo a cabo y el gol en el minuto 10 lo revolucionó todo".

Con todo, Puertas pide el respaldo de la afición: "El aficionado creo que tiene derecho a pensar o hacer lo que crea conveniente para que el equipo vaya mejor y nos demos cuenta de su enfado. Le pediría que aunque entren en el minuto 12 nos animen porque lo notamos".

Sin sus amistades en la caseta, no cree que haya problemas internos: "Con José Ángel, Iván y Chuli me llevaba bien porque vine desde el filial con alguno de ellos y hemos estado todos los años juntos. En mi caso hablo con todo el mundo, aunque es cierto que tienes tu grupo para salir a comer con los tres o cuatro de tu edad y que mejor te llevas. El vestuario es sano, no hay nada". De lo que no quiso pronunciarse es acerca de su futuro: "Eso es lo menos importante, no es la prioridad ahora mismo".