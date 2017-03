El Pulpileño, con diez desde el 26', cae de forma contundente

A pesar de salir derrotado del campo del Cieza y jugar desde el minuto 26 con un jugador menos, el Atlético Pulpileño no mereció perder este encuentro, ya que dispuso de innumerables ocasiones de gol ante un Cieza que se vio superado pero que mató a su rival en las contras. Nada más empezar el encuentro, Meca se va de varios jugadores, resbalando uno de ellos, cortando la trayectoria del balón con la mano, cuando el ariete del cuadro almeriense encaraba puerta. El colegiado no señaló nada. Fue un gran partido del Pulpileño que no se reflejó en el marcador, en un resultado que no indica lo acontecido en el terreno de juego.