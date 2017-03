Quiere un equipo alegre

En su segunda comparecencia como entrenador de la UD Almería, y tras acumular tres sesiones de trabajo al frente del plantel unionista, Luis Miguel Ramis no salió de su discurso plagado de generalidades, pero sí dejó claro la actitud que desea que tengan sus jugadores sobre el césped del Ciudad de Valencia. "Quiero un Almería que compita. Eso engloba situaciones con balón, sin él y que exigen otro tipo de trabajo y de concepto. Lo dije el día de mi presentación, tengo buenos jugadores y los buenos futbolistas quieren generar fútbol, sabiendo que nos enfrentamos cada semana a buenos rivales que también nos querrán quitar el balón. En definitiva, queremos general fútbol y formar un equipo consistente que tenga mucha fe en lo que busca", explicó. "Queremos un equipo alegre, que sepa a lo que jugar, que muerda muchísimo al contrario y que juegue al fútbol siempre", añadió en la misma línea.

En su objetivo de imponer su librillo en un equipo que viene de hacer un buen papel en las últimas dos jornadas, el prepardor admitió que se aprovechará lo que estaba funcionando. "Buscaremos matizar algunos aspectos del juego que ellos han entendido muy rápido porque tienen capacidad. De hecho, las explicaciones de las tareas que hemos hecho han sido muy breves, lo cual habla de que tenemos jugadores inteligentes", dijo.

Tras tres días de trabajo con el plantel rojiblanco, el tarraconense reconoció que esas sesiones han estado focalizadas en la mejora de todas las fases del juego, con el objetivo de mejorar los errores que viene cometiendo el equipo durante todo el curso y que lo tienen sumido en una situación crítica. "Uno pone en liza todo su potencial en base a como se siente dentro del grupo [en referencia a los jugadores]. Ese ha sido el trabajo de esta semana, el hacer ver que todos están respaldados por todos en todas las fases del juego. Ellos se han dado cuenta en los entrenamientos, en los que hemos aumentado la intensidad y el ritmo", afirmó. Unas palabras que resumen a la perfección lo que se ha hecho sobre el anexo, donde el cuerpo técnico ha incidido en la tranquilidad de los futbolistas en cada situación. Unas sesiones en las que se ha visto un Ramis muy preocupado por la salida de balón, atento a los apoyos que pueda tener cada futbolista en cada situación de juego, y en la importancia de crear peligro a la portería contraria en base a lo creado por los extremos.

Media semana de la que el ex técnico de La Fábrica no puede hacer mejor balance. "Las sensaciones son extraordinarias a nivel de grupo, de actitud y de atención. Han sido unos días de trabajo muy ricos para todos de cara a empezar a dibujar lo que buscamos. Creo que han recibido bien el mensaje, que era mi prinicpal objetivo", resumió.

Una de las grandes preocupaciones de cara a lo que resta de temporada, en la que la entidad se juega la supervivencia en la categoría de plata del fútbol español, es el estado físico del plantel. Ante la SD Huesca el equipo sufrió un bajón físico que bien le pudo costar caro. Se sucedieron varias ocasiones, con Samu Sáiz al mando de las operaciones, para los oscenses que olieron la sangre y se tiraron a degüello a por tres puntos que le acercasen a la salvación. Sea como fuere, el entrenador admitió en la sala de prensa del Juegos Mediterráneos que este es un aspecto que no le preocupa en demasía, y que se ha trabajado igual que muchos otros, aunque sí dejó caer que hay espacio de mejora. "Hemos hecho una primera valoración y se puede dar un paso adelante, sobre todo en cuanto a ritmos de juego e intensidades. Son futbolistas fuertes, jóvenes, tienen ganas e ilusión por hacer las cosas bien y a mí lo que me importa es que estén preparados para jugar, que lo están", reconoció el catalán.

Borja Fernández, fundamental en la medular desde su llegada procedente del Atlético de Kolkata, aquejó unas moletias después del último choque liguero que lo tuvieron hasta ayer fuera del grupo. Pese a entrenar este viernes, el técnico no confirmó su disponibilidad para el choque de mañana frente al líder de la categoría. "Hemos ido día a día comprobando las sensaciones que tenía. El jueves ya se encontraba bastante bien y pro prevención decidimos que hiciera otro tipo de trabajo. Hoy (por ayer) ha entrenado con el grupo y se ha sentido bien. Quedan horas para el partido y valoraremos su decisión", analizó.

Pese a ser su debut en un banquillo de nivel, Ramis tendrá el domingo el peor rival de los posibles en el peor escenario imaginable, aunque ello no le asusta. "Tienen datos extraordinarios, pero no cambian nuestra idea de cara a cómo tenemos que afrontar el partido. Están en juego los mismos tres puntos que en otra circunstancia, aunque es obvio que sabemos lo que tenemos por delante, pero vamos a tratar de centrarnos en lo nuestro, que es mucho también", finalizó. Mañana afrontará la primera de las treces finales que tiene por delante el equipo para no caer en el abismo.