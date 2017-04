Quique alcanza su madurez

Si cada niño desarrolla su propia evolución, no teniendo que estar en las diferentes estadios evolutivos que propuso Jean Piaget en su Teoría del desarrollo cognitivo, los futbolistas no podrían ser menos, explotando a la minoría de edad o pasado el medio siglo de existencia. Quique González (1990, Valladolid) se ha consolidado como uno de los goleadores de la categoría de plata cumplidos los 26 años, demostrando que lo de la temporada pasada no fue ninguna casualidad. Los guarismos no dejan en este caso espacio para la interpretación y estos indican que el ariete vallisoletano está a sólo dos tantos de igualar los quince que materializó la temporada pasada cuando aún restan nueve jornadas para la finalización del campeonato, lo que no parece nada descabellado. El `9' lleva trece tantos en estas 33 jornadas (0'41 tantos por partido), mientras que el curso pasado sumaba nueve a estas alturas. Sus buenas cifras hacen que el vallisoletano sea el sexto máximo goleador de la categoría, sólo superado por Roger (20), Joselu (18), Ángel (17), Ortuño (16) y Toché (14). En este sentido, la campaña pasada el ex del Guadalajara ocupó el cuarto escalafón final en la clasificación final de pichichis. Quique González aterrizó en la Vega de Acá en verano de 2014 para suplir las salidas de Rodri y Óscar Díaz tras hacer 24 goles con el Guadalajara en Segunda B. Sin embargo, el escalón entre el bronce y el oro es alto y el vallisoletano no se hizo un hueco, con Hemed y Thievy en la plantilla. La cesión al Racing en la segunda mitad de ese ejercicio 1314 resultó fundamental para foguearse en Segunda. Cuatro goles hizo en sus 19 partidos en Santander, lo que sirvió para que el Almería le diese una segunda oportunidad. Y vaya que si la aprovechó, eliminando los numerosos recelos que había en torno a su figura. La quincena de tantos fue fundamental para conseguir la salvación. La nueva duda era si fue fruto de una buena temporada o si iba a tener continuidad, lo que finalmente ha ocurrido a base de goles. En las nueve temporadas que el Almería ha militado en Segunda División desde su creación con la actual denominación, sólo tres jugadores han superado la quincena de tantos, caso de Ulloa (28 en la campaña 11-12). Charles (27 en la 12-13) y Francisco (16 en la 02-03), estando Quique a tres de colarse en ese club, algo que parece factible quedando aún nueve fechas por disputarse, máxime observando la recta final que se marcó el pasado año, con seis goles en los últimos nueve choques. Tras disputar 145 minutos en la categoría de plata hace siete temporadas, se hizo un hueco en la Segunda B, con el Valladolid B y Guadalajara, para posteriormente firmar en el sudeste español cuatro temporadas, por lo que su contrato expira en junio del próximo año. Los guarismos provocarán debate dentro de unos meses acerca de su continuidad, como ocurrió el pasado estío, cuando prácticamente se daba por hecha su salida rumbo a Pamplona.