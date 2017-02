Quique: "Hasta que llego al hospital no recuerdo nada"

Quique González dio el susto del choque ante el Girona al golpearse en la cabeza contra el césped y perder la orientación por la propia conmoción. Tuvo que ser sustituido y pasar la noche del sábado en observación en Torrecárdenas: "Doy las gracias a la gente que se ha preocupado por mí. Sé que salté en un balón largo y ya no recuerdo nada más. Vi las imágenes y caí con la cabeza. Ya me encuentro bien y espero estar perfecto para el sábado. Desde que caigo hasta que llego al hospital pasaron muchas cosas y no me acuerdo de nada. Fue un susto".

Restablecido, espera estar al 100% para la visita al Tenerife, donde toca reaccionar de una vez por todas, cansado de la situación: "Si supiéramos qué nos pasa no llevaríamos tanto tiempo sin vencer. La realidad es esta y cuanto antes ganemos, mejor. Llevamos muchas semanas diciendo lo mismo: tiene que ser hoy, pero no lo conseguimos".

Advierte el ariete rojiblanco que deben evitar por todos los medios presentarse en la última jornada con las urgencias del curso pasado: "El año pasado también decíamos que había tiempo y llegamos a la última jornada sin salvarnos. Cada vez la gente aprieta más y todo es más difícil. Es innegociable el relajamiento y tenemos que dar un plus todos juntos"

Cuestionado por la necesidad de otro '9' para incrementar la competencia, tiraba de diplomacia: "Es un tema que no me compete. Si aparece alguien para sumar será bienvenido en el vestuario, pero va a depender del club y yo me dedico a trabajar".