René: "El valor humano hace mucho dentro del vestuario"

El cancerbero de la Unión Deportiva Almería, René Román, no ha tenido apenas tiempo para deshacer la maleta entre el stage realizado en La Manga y la concentración en Mijas: "Otra vez de vuelta al trabajo para afrontar una semana importante en la que tendremos mucha carga. Vamos con esa ilusión que nos ha dejado las buenas sensaciones del primer partido que jugamos ante el Levante. Poco a poco el equipo irá a más".

El guardameta analiza ese primer encuentro de preparación en el que los rojiblancos se impusieron al equipo recién ascendido a Primera : "Hasta ese día no habíamos jugador ni en los entrenamientos once contra once y es verdad que para ser el primer amistoso, las sensaciones que nos dejó a todos fueron buenas y positivas. Nuestro deseo es marcar una línea ascendente para mejorar y arrancar bien la Liga".

Aún es pronto, pero el equipo va a dar motivo para que la gente acuda a abonarse"

El Almería estará concentrado hasta el sábado y tendrá incluso dos amistosos: "Estos dos partidos harán que la semana se nos pase más rápido que la anterior porque el jugador sobre todo quiere disfrutar jugando. Vamos con ganas de seguir haciendo una buena puesta a punto de cara al inicio liguero", reconoce.

En esta ocasión el equipo completará dos estancias diferentes en las que los de Ramis buscarán la mejor pretemporada posible y, para René, es imprescindible aprovecharla al máximo: "No solo es importante el aspecto físico, táctico o técnico, sino que el valor humano dentro de un vestuario hace mucho y esa sintonía la estamos encontrando. Este es un factor que luego se ve reflejado en el campo y que hay que cuidar", explica.

Durante las concentraciones surgen ratos libres que René afirma que "son pocos, la verdad, porque casi todos los días hay dobles sesiones de trabajo y estamos entrenando por la mañana y por la tarde; lo aprovecho para hablar con la familia y trastear un poco en internet, pero poco más. Descansar, que es también una forma de entrenar".

Esta semana se cierra el plazo de renovación de abonos y uno de los fichajes de este mercado indica: "Aún es pronto, pero el equipo va a dar motivo para que la gente acuda a abonarse. El equipo está concienciado y la gente va a disfrutar con el fútbol del Almería esta temporada. Esperemos".