Rodríguez 'amenaza' con ofrecer su mejor versión

En algún momento que otro del choque frente a Teruel se le vio fruncir el ceño, pero su descontento fue claramente visible en el quinto set. Era la primera vez que salía a relucir su condición de máxima competitividad: "Todavía no había sacado ese genio que llevo dentro, hasta este sábado, que lo saqué un poco porque no me gusta perder para nada y veía que se nos escapaba el partido". Siempre ha sido así, no es nuevo en él, pero lo mantenía a raya: "Saqué el carácter que me define y que con los años he aprendido a controlar". Eso tiene un único significado y no es una amenaza: "Creo que a partir de ya, tras un mes y medio muy bueno después de los problemas de espalda y de la gripe, vamos a ver al Rodríguez que todos esperamos, y yo el primero".

Acabada la primera vuelta y vistos todos, es tiempo de análisis, tanto propio como de los adversarios. En ese sentido, observa que "hay equipos que han cambiado muchos jugadores, equipos nuevos como Mallorca, que va carburando poco a poco y que es muy peligroso para Copa y Liga… y los demás igual". Se refiere a Ibiza y Teruel, pero también "a otro grupito muy parejo con Cajasol, Soria, Vecindario… ante los que no te puedes descuidar porque te pueden ganar si no estás al cien por cien".