Con espíritu crítico a la par que constructivo, una gran masa de seguidores de la UD Almería se manifestó el martes. No fue una concentración al uso ante la sede del club con pancartas y vítores, sino una convocatoria a través de Twitter que superó todas las expectativas, convirtiéndose pronto en tendencia nacional.

Bajo la sugerente y gráfica etiqueta de #SalvemosALaUDA, aficionados de toda índole, desde abonados hasta meros simpatizantes e incluso hinchas de otros clubes mostrando su respaldo, iniciaron un debate acerca del actual estado de desidia que impera en la entidad. A las pocas horas eran más de siete mil los tuits publicados y el estado de indignación prevalecía.

Indignación con el nulo rendimiento sobre el césped ofrecido por los futbolistas durante toda una vuelta de la competición, con la guinda de la derrota del domingo en el Ramón de Carranza pese a jugar más de 40 minutos en superioridad numérica.

Indignación con la dirección técnica de Fernando Soriano, sus alineaciones inexplicables, el rol secundario que le concede a Pozo o el 'amiguismo' prevaleciente a la hora de confeccionar el once jornada tras jornada. Al técnico también se le afeaba que no haya sido capaz de dimitir a pesar de la pésima trayectoria descrita por el equipo y muchos se hacían eco del tuit de Néstor Gorosito (el argentino no da puntada sin hilo) insinuando que el maño no tenía "vergüenza ni dignidad".

Muchos eran los que tampoco acaban de entender las explicaciones surrealistas ofrecidas en rueda de prensa después de cada derrota de su equipo.

Indignación finalmente con la gestión de la crisis deportiva que está llevando a cabo Alfonso García. Los gritos de "¡Alfonso, vete ya!" abrieron la veda tras caer ante el Getafe y la bola sigue creciendo ante lo que no pocos consideran pasividad manifiesta del máximo mandatario a la hora de tomar decisiones como acometer un relevo en el banquillo, acelerar la incorporación de los necesarios refuerzos e incluso 'sangrarles' el bolsillo en otras etapas.

Hubo cruce de acusaciones entre 'críticos' y 'palmeros' a la hora de valorar si en la situación actual del equipo, colista de la tabla y sin perspectivas de mejoría real a corto plazo, toca redoblar el apoyo en el Estadio dejando los pitos para el final o ser más incisivos mostrando el cabreo acumulado desde el arranque del choque ante el Oviedo.

Los considerados 'dóciles' apuestan por la vía de apoyar sin descanso en la creencia de que de otro modo se favorece al rival, mientras que el resto esgrime como justificación el hastío de verse con la soga al cuello los últimos dos años y medio, desde el descenso a la categoría de plata.

No faltaron tampoco los 'nostálgicos' que recordaron etapas pasadas en la creencia de que fueron mejores subiendo imágenes de Negredo, Emery y compañía, pero también apelando a los 16 años de historia como Unión Deportiva, 15 de ellos vividos en el fútbol profesional. El domingo se despejarán las dudas sobre la posible reacción de la afición y en eso el equipo tendrá mucho que decir.