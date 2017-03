Sampedro: "La UDA es un enigma"

Si la UD Almería necesita la victoria mañana, el CD Lugo es otro equipo que está bien necesitado de alegrías. Hace ya más de un mes que no logra vencer en su feudo y el choque ante los unionistas parece la ocasión idónea. No obstante, su técnico, Luis César Sampedro, prefiere guardar cautela ante el cambio de entrenador en las filas visitantes. "La UD Almería tendrá cambios, desconozco cómo van a salir aquí, es un enigma. Pero debemos estar preparados para todo", afirmó. "Su posicionamiento puede variar, hemos trabajado durante la semana con estas ideas", añadió el preparador.

En este sentido, el gallego no se fía de la posición de la UD Almería en la tabla clasificatoria, esperando el mejor nivel de los de Fran Fernández. "Esperamos un partido muy complicado, la clasificación no nos importa en ese sentido. Valoramos la calidad del rival. Tienen gente con gran historial, en categoría superior incluso", explicó.

Si algo también tiene claro el entrenador es que la mala racha de resultados no puede causarle ansiedad. "No podemos condicionarnos, los excesos son siempre malos, ni por precaución, ni por confianza. Tenemos el ejemplo del Nástic, la clasificación cambia en cualquier momento, y sabemos que este equipo estaba hecho para buscar el ascenso. Puede que la presión haga efecto de bloqueo, tenemos que intensificar pensamientos positivos", dijo. "Tuvimos algunas lagunas de juego en casa y hay que mejorar en ese sentido. No estamos encontrando regularidad, y este mes de marzo es muy importante, está en nuestra mano ofrecer la mejor versión", prosiguió en el análisis de los suyos.

Para acabar, quiso dar su versión del partido que espera que realicen sus jugadores. "Nuestro plan de juego es similar en casa y fuera. Siempre hay que ajustar cosas, está claro, pero la idea es la misma. Los minutos iniciales son claves en el partido, lo pudimos ver el otro día. El equipo va a salir como siempre, a ganar en casa", finalizó.