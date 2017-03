Satisfecho con la actitud

Aterrizó en Almería hace menos de siete días y no estar contaminado de esta dantesca situación hizo que para Luis Miguel Ramis el empate de ayer tuviera sus lecturas positivas. "Veníamos a por los tres puntos, que no han llegado, pero hemos dominado y generado. Es el camino, los chavales han visto como se puede dominar a un rival", dijo en primera instancia. A lo que añadió: "Me quedo con todo el partido. Hemos empezado algo temerosos a la hora de dar un paso adelante y no acabábamos de hacernos con el partido. Lo que valoro es que el equipo ha ido a más. En la segunda parte ha controlado el juego, no se ha precipitado y generado situaciones de gol. Trataremos de segui haciéndolo".

Con respecto a las llegadas de su equipo que no acabaron en empate, el tarraconense lo achacó a un mal día. "Hemos tenido alguna en la primera mitad muy clara. Son acciones desafortunadas, que a veces caen de tu lado o no. No hay tiempo para lamentarse, si no aciertas hay que seguir buscando como han hecho. No hay que llegar a la portería de cualquier forma y en ese sentido mis jugadores lo han hecho bien", manifestó de forma positiva.

En su discurso incidió de manera intencionada en buscar la tranquilidad para afrontar la parte más complicada de la temporada. "Estas situaciones invitan a precipitar todo y tratamos de todo lo contrario. Hemos tratado de transmitir tranquilidad a los nuestros, saben general fútbol y jugar. Es el camino a seguir, pero acertando las ocasiones. Es momento de trabajar mucho y de estar muy concentrados. Creemos que hay tiempo, plantilla y predisposición", razonó sobre el futuro a corto plazo de la entidad unionista. Por último, también tuvo tiempo para valorar a un Levante UD que va camino del ascenso. "Los puntos que lleva y la distancia que tiene con el tercero lo dice todo. Es extraordinario", acabó.