El Sevilla sueña con la proeza copera

El 3-0 del Real Madrid al Sevilla en la ida de los octavos dejó el pase virtualmente sentenciado para la vuelta del Sánchez Pizjuán, donde el domingo volverán a verse los dos equipos en un choque que tiene el atractivo de medir al líder de la liga y al segundo.

El equipo andaluz reaccionó bien a la goleada encajada en Madrid y al sábado siguiente superó con claridad (0-4) en San Sebastián a la Real, otro equipo que desarrolla una buena temporada. Aunque la situación en LaLiga Santander es privilegiada, Sampaoli pretende no mirar mas allá del jueves y dispondrá sobre el campo a un equipo que se podrá catalogar como 'titular', con la salvedad de algunos jugadores que puedan tener molestias físicas.

Zidane no cita a CR7, Modric, James ni Isco y Sampaoli a N'zonzi ni Franco Vázquez

Son los casos de habituales titulares como el lateral derecho brasileño Mariano Ferreira, el centrocampista francés Steven N'Zonzi o el mediapunta ítalo-argentino Franco Vázquez, los tres fuera de la convocatoria, en la que sí se incluye a los dos fichajes de invierno, el delantero montenegrino Jovetic y el central francés Lenglet.

La racha de récord del Real Madrid está en juego, teniendo Zidane en su mano superar a Luis Enrique y pasar a ser el entrenador con mejor registro de encuentros sin perder si no es superado por el Sevilla. Alcanzaría los 40 y sería el mejor equipo español de la historia, para lo cual no contará con cuatro baluartes como Isco, James, Modric ni Cristiano, que no entaron en la lista de convocados por rotación.