Siempre planta cara

La Cañada volvió a demostrar que si está en la zona media-alta de la tabla clasificatoria, y nuevamente mirando a las posiciones superiores en las que se movió durante gran parte de la primera vuelta, no es por pura suerte o casualidad. El equipo almeriense dejó claro que no tiene complejos, que no agacha la cabeza ante ningún rival, y mucho menos si es uno de los gallitos de la categoría como es el caso de un Real Betis que se tuvo que conformar solo con un punto en su visita de ayer al feudo cañaero. Empate que, todo hay que decirle, tuvo que luchar hasta el final del duelo el conjunto bético.

Los de David Cartagena, conscientes de la dificultad de su rival, estuvieron muy metidos en el partido desde el pitido inicial. Frenaron los intentos de crear peligro de los verdiblancos y no desaprovecharon las suyas propias. Así, en el minuto 12 llegaría el 1-0, obra de Castillejo, que definió a la perfección ante Josemi al recibir de Capel un pase al borde del área pequeña, libre de marca. A los locales se les ponía muy de cara un duelo en el que la lluvia fue protagonista, ya que cayó con fuerza y perjudicó a partes iguales el juego de ambos contendientes.

Tras la reanudación, los foráneos se lanzaron a por el empate y lo encontraron en las botas de Miguel Ángel en el 60'. El empeño de los visitantes daba su fruto, pero los almerienses supieron defenderse con uñas y dientes para lograr una justa igualada.