Sigue perdiendo puntos

La victoria se le sigue resistiendo a la Unión Deportiva Almería B una semana más. Y ya son tres las jornadas en las que los rojiblancos han cedido puntos a sus perseguidores y han perdido una parte considerable del colchón de puntos que le hacían estar férreos en posiciones de play off. En casa de un Dos Hermanas en descenso, los de Fran Fernández, a pesar de ponerse por delante en dos ocasiones, no fueron capaces de llevarse los tres puntos, los mismos que ahora le separan de la quinta posición. Ya no queda margen de error para los rojiblancos si quieren seguir en promoción. Gaspar hizo el 0-1 ante un rival malagueño que empataría en el 35' por mediación de Pedro. El 1-2 llegó antes del descanso, obra de Engonga. Los locales no se rindieron y lograron la igualada final en el 67'.