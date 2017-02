Soriano confía en romper la racha en Tenerife

Fernando Soriano compareció por la mañana ante los medios de comunicación y explicó que viajan a Tenerife con muchas ganas de cambiar la mala dinámica. "Vamos con mucha fe y ganas. La vida es un reto y afrontamos este partido con mucha valentía. Creemos en lo que hacemos todos y esta racha se tiene que romper algún día".

El técnico maño no tiene claro el once que pondrá en liza, puesto que indica que la plantilla está entrenando a gran nivel. "Si os preguntara por un once seguro que ninguno repetiría. Los veo entrenar y prácticamente la mayoría me dice que quiere ser titular en Tenerife. Me resulta difícil hacer la convocatoria. Sereno va a ser un jugador muy importante en el Almería, Ya se encuentra al mismo ritmo que sus compañeros".