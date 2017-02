Soriano se va culpando al "entorno"

Contrario a presentar su dimisión formal, al final Soriano forzaba a Alfonso García a destituirlo ante la pésima trayectoria descrita por el equipo, particularmente grave desde el arranque de 2017. Juanjo Moreno, responsable de prensa del club, lo anunciaba con la voz quebrada antes de dar paso a la última comparecencia del maño como técnico rojiblanco, que afrontó ya sabiéndose cesado.

"Es lógico que se busque una nueva solución, algo normal y coherente. A ver si con el cambio de dinámica se logra una reacción que sería importante para ayudar al grupo", valoraba en caliente Soriano al poco de que le anunciasen la medida.

El propio preparador admitió ser conocedor del ultimátum que tenía en el cargo: "Es cierto que era una situación que ya estaba hablada. Si algo he tenido desde que llegué al cargo es que el diálogo siempre fue cordial en búsqueda de lo mejor para el club y este tipo de decisiones tiene que tomarlas Alfonso. Es el momento que creía oportuno y ayudaré en lo que pueda".

En su particular diagnóstico de la situación, Soriano dejó caer que el entorno no había ayudado lo necesario, hablando de desestabilidad: "Siempre he venido con ilusión y ganas para llevar a cabo lo que teníamos en la cabeza, pero los resultados no han acompañado, no hemos tenido fortuna y ha habido momentos de desestabilidad. Hay opciones porque la salvación está a tres puntos [a 4 en realidad] y no es ni mucho menos una misión imposible. Hace falta unión y la cohesión que siempre se ha tenido".

En un discurso en el que llamó la atención la ausencia de autocrítica, Soriano apuntó al bajo nivel ofrecido por algunos de sus futbolistas: "Es una experiencia complicada porque por mucha calidad que tengan, muchos jugadores no son capaces de llegar al nivel de exigencia que te pide el entorno y eso atenaza. En ese sentido el equipo se ha sentido presionado y no ha podido desarrollar todo lo que tiene".