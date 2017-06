La 'Supercopa' que soñó la Conmebol

Será con un año de retraso y no dejará beneficios en caja, pero la Conmebol tendrá en la Copa Confederaciones el partido con el que soñaba: un duelo entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América, Portugal frente a Chile.

La FIFA, satisfecha con el uso del VAR en la fase de grupos

El jefe arbitral de la FIFA, Massimo Busacca, se mostró ayer conforme con la aplicación del videoarbitraje durante la Copa Confederaciones, aunque reconoció que la implementación requiere tiempo y tiene aspectos por mejorar. "No hubo ningún caso en el que al final se haya tomado una decisión incorrecta", dijo el suizo en una rueda de prensa en San Petersburgo, en la que se evaluó la marcha del torneo tras la culminación de la fase de grupos. "Hay muchos aspectos por mejorar, eso está claro. Pero somos positivos y los resultados han sido buenos en general", resaltó. Según repasó Busacca, en los 12 partidos de la fase de grupos hubo siete intervenciones del sistema VAR (siglas de "árbitro asistente de vídeo" en inglés). Y en seis ocasiones se corrigieron jugadas decisivas, cuatro de ellas por fuera de juego. "El protocolo, como ya dijimos, es corregir errores muy claros. Jugadas que recordaremos durante años. No cosas de las que nos olvidaremos mañana porque son discutibles. No vamos a eliminar todos los errores", explicó.