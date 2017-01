Tablas entre dos equipos que hacen gala de su juventud en La Cañada

Tras unos primeros minutos de tanteo, con búsqueda del control del centro del campo por parte de almerienses y jienenses, Pocho se plantó solo ante Sergio haciendo lamentar muy mucho un desajuste defensivo por la derecha. No perdonó por bajo y puso el 0-1 muy pronto. Comenzó a llegar con más insistencia el conjunto local, aceptando el pulso y yendo más arriba con caídas a banda de Fran Beltrán. Fue una gran jugada dentro del área de Jose, con doble recorte incluido, la que puso el cuero en boca de gol para que lo empujara a la jaula Adri Miranda. La segunda parte no defraudó y se jugó a un ritmo muy alto, con La Cañada poniéndose por delante gracias a un pase de la muerte de Fran Beltrán que el incorporado al ataque Luis empujó a la red.

De nuevo quedaba mucho, y otra vez así lo vio el que iba por detrás. El Linares no modificó su dibujo ni su plan tampoco, y empató en un córner con un testarazo a la cepa del segundo palo de Quique. Pidió penalti de Álvaro sobre Pocho, no concedido, y tuvo la victoria en un pase atrás de Chonfli, tras pérdida local, que no supo aprovechar Cristian. Al final, Chacón no llegó por muy poco a un balón perpendicular colgado por la línea de medios. Justo reparto de puntos entre la savia nueva.