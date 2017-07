Tebas hace más sangre

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, anunció ayer que el organismo que dirige se personará como acusación particular en la causa abierta por presunta corrupción contra Ángel María Villar, su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Nos vamos a personar como acusación particular en este proceso porque somos parte perjudicada y otros órganos del Estado deberían hacerlo también", afirmó Tebas. "Lo hacemos por el bien del fútbol español y para que se depuren todas las responsabiliades", prosiguió el máximo mandatario de la Liga, tras el sorteo del calendario de la próxima temporada celebrado ayer en Madrid. Por primera vez en 30 años, el acto se celebró sin el máximo representante de la Federación Española, descabezada tras la detención el pasado miércoles de Villar en la denominada Operación Soule.

30Años. El acto del sorteo del calendario se celebró sin presidente por primera vez en tres décadas

Villar, de 67 años, y su hijo Gorka, ex director general de la Conmebol, ingresaron el jueves en prisión acusados de supuestos delitos de corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal, apropiación indebida y posible alzamiento de bienes.

"Lo importante es el fútbol y no Villar. Villar ya es historia del fútbol español", sentenció Tebas, cuyo enfrentamiento con el presidente de la RFEF es largamente conocido. "Le deseo lo mejor, pero ahora queda sacar de la casa el villarismo, las prevendas y las componendas. Da lo mismo que él no esté si el sistema de corruptelas sigue", prosiguió el presidente de la Liga.

"Villar tiene que ser inhabilitado y hay que cambiar las personas que estaban con Villar; no pueden continuar al frente de ninguna comisión de esta federación", concluyó Tebas.

El presidente de la Liga recordó que él ya llevaba "15 años denunciando esto", sostuvo que "15 años ha sido mucho tiempo para llevarse dinero de aquí" y celebró que se empiece a "limpiar" y a buscar "la buena gobernanza".

Tebas también resaltó que los clubes de la Liga, "mayoritariamente", no apoyaron a Villar en su enésima reelección al frente de la Federación porque, según dijo, sabían "lo que estaba pasando".

Para afrontar lo que se aproxima en el futuro inmediato y para que "entre aire fresco" en la Federación, Tebas solicitó la disolución de la asamblea de la misma, que se cree una comisión gestora y que ésta convoque unas "elecciones transparentes".

"Se tiene que producir una dimisión en masa. Ahora mismo, no se sabe si hay junta directiva o no porque no se ha informado de nada. El CSD (Consejo Superior de Deportes) tiene que tutelar este proceso", concluyó Tebas, al tiempo que reivindicó a algunas de las "víctimas de Villar" como el ex Secretario del Deporte español, Miguel Cardenal.