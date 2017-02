La ejidense Silvia Vargas logra su segundo Mutua Madrid Open Sub’16

La tenista ejidense Silvia Vargas se ha alzado este mediodía con su segundo triunfo en el Mutua Madrid Open Sub’16 al imponerse a la estadounidense Isabella Harvison en tres sets, por 7/6 (4) 4/6 6/4, en la final femenina de la sede del circuito que se ha disputado este fin de semana en Almería, mientras que el vallisoletano Mario González ha impedido un doblete almeriense al derrotar en la final masculina al nijareño Sergio Capel, por 7/5 4/6 6/4.

Las finales, que se han adelantado a las 10:00 horas ante la amenaza de lluvia, no han defraudado y han estado llenas de emoción y alternativas, pudiendo cualquiera de los cuatro finalistas alzarse con la victoria.

En la pista central, Silvia Vargas, segunda cabeza de serie, comenzaba por detrás frente a la máxima favorita, Isabella Harvison, aunque la ejidense remontaría un marcador adverso para apuntarse el primer set en el tie-break. Silvia Vargas ha tenido todo a favor para sentenciar el título en el segundo set, cuando ganaba por 4/1, pero Harvison ha ido poco a poco recortándole terreno hasta voltear el partido, ganando la segunda manga por 4/6 y llegando a ponerse con 1/3 a su favor en la tercera. Ahí ha resurgido con fuerza Silvia Vargas, para remontar de nuevo el partido y conseguir su segundo título, tras el que ya lograra en Murcia y que le dio la clasificación para la Fase Final de mayo en la Caja Mágica. Con su segunda victoria, Silvia Vargas abre la posibilidad de clasificación a la tenista que se proclame campeona del torneo de la regularidad que se desarrolla a lo largo de los dieciséis circuitos del Mutua Madrid Open Sub’16.

La tenista ejidense ha reconocido que “han sido partidos durísimos y la verdad es que ha ido bien”, destacando que su enfrentamiento con Harvison ha sido “uno de los más duros” y en el que además “he tenido algunos bajones y ha hecho que me costase más hacer mi juego, lo he pasado mal pero me he podido levantar”.

En la final masculina, disputada de forma paralela, Sergio Capel y Mario González han protagonizado otro partido de gran intensidad con muchas alternativas en el marcador. El vallisoletano se ha llevado el primer set por 7/5 después de remontar y Capel ha conseguido igualar y llevar el encuentro al tercer set, en el que ha sufrido un tirón en el isquiotibial que ha acabado pasándole factura después de haber logrado igualar a cuatro.

“Ha sido una pena no haber ganado pero he estado a buen nivel”, ha apuntado el nijareño, que se “encontraba muy bien pero a mitad del tercer set he tenido un tirón en el isquio y ha sido más difícil seguir”. Capel seguirá “jugando los torneos del Mutua, a ver si hay suerte”.