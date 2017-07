Toda la vidaAbonados de los de

Luis y José Francisco, ante un escudo de la UDA en la zona de tribuna

Sentados en torno a una mesa, en un pequeño despacho anexo a la zona en la que se despachan los primeros abonos de la nueva teporada, José Francisco Cantón Pavón (74 años) y Luis Villegas Sánchez (19) recuerdan anécdotas del día en la que posaron como modelos para una de esas campañas que tocan la fibra sensible del espectador. "Desde que me dijeron la idea, me pareció estupenda", reconoce José Francisco que hace las veces de aficionado experto y sabio, con la camiseta de la Unión Deportiva Almería, con el fondo del Mediterráneo, en los carteles promocionales.

Todo lo que recuerde a aquella mítica Agrupación Deportiva Almería y al querido Campo Municipal (Franco Navarro para una generación, Juan Rojas para otra) eriza el vello de la piel de cualquier rojiblanco. Ahí es donde entra en escena, mejor dicho en el encuadre de las fotos, Luis, que nos sumerge en el túnel del tiempo para vestirse con la zamarra que, entre otros muchos, hizo de oro el extremo almeriense Juan Rojas y para sacarnos de ese pequeño y empolvado armario de nuestra mente en el que se guardan las fotos históricas, el recuerdo de los palcos llenos del fondo norte del Campo Municipal, justo debajo del marcador. "Ponerme la camiseta de la Agrupación es un orgullo", indica este joven aficionado, nacido sólo tres años antes que la propia Unión Deportiva Almería.

"Es una locura el montaje que han hecho, es precioso. Estoy convencido de que este año va a ir tan bien, que para el próximo nos vuelven a llamar", dice en tono amable y divertido, Luis, que jugó desde los 6 años en la cantera de la Unión y que viene cada fin de semana desde Granada, donde estudia, a ocupar su puesto en la tribuna del Mediterráneo.

No lejos de él se sienta José Francisco, cuya vinculación con el fútbol almeriense se remonta a los partidos en el Estadio de la Falange. "El fútbol de entonces era totalmente distinto, ¡cómo me voy a olvidar de aquellos balones con cremallera y de la pequeña cinta que delimitaba el terreno de juego para que no nos metiéramos los aficionados!", asevera de forma prácticamente pedagógica este veterano abonado. Como no podía ser de otra forma, vivió el primer ascenso con Maguregui a la cabeza "pero por culpa del trabajo no podía ir con asiduidad", así que tuvo que esperar a jubilarse para sacarse su carnet. "Desde el año 2002 en el que me hice abonado, puedo decir orgulloso que he visto todos los partidos del Almería, no me he perdido ni uno". Fidelidad y tiempo libre no le falta.

Su imagen ha calado entre los aficionados, a los que ya se les ha pasado el enfado por la enésima decepción de la temporada pasada y vuelven a renovarse su abono. Nuestros dos protagonistas, también ilusionados con la nueva campaña que está por delante, no quieren ser hipócritas y le piden al club un esfuerzo para hacer un equipo competitivo. "Confío mucho en Corona, creo que lo va a hacer bien, pero la gente necesita algún fichaje que ilusione. Yo echo de menos un buen delantero centro, tipo Charles, Negredo, Ulloa...", pide José Francisco que, como Luis, cree que Ramis es el entrenador indicado para buscar algún objetivo más ambicioso que la simple salvación: "Tenemos que estar de mitad de la tabla para arriba y, a partir de ahí, crecer. No sufrir tanto como hasta ahora, no estamos en Segunda B de milagro".

Terminada la entrevista, llegó el mejor ejemplo de que la campaña ha calado. En el paseíllo hacia la puerta, un aficionado que acababa de renovar su abono se les acercó y les pidió un autógrafo.